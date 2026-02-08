Nhập viện sát lễ trao giải, Soobin vắng mặt ở WeChoice Awards dù lập cú đúp

Soobin thắng 2 giải quan trọng ở WeChoice Awards 2025. Nam ca sĩ tiếc nuối khi không thể trực tiếp nhận chiếc cúp mà người hâm mộ đã dốc lòng bình chọn cho mình ẢNH: BTC

Tại gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra tối 7.2 tại TP.HCM, Soobin là nghệ sĩ thắng lớn nhất đêm khi giành cú đúp giải thưởng. Ở đường đua Ca sĩ/rapper được yêu thích nhất, giọng ca 9X vượt qua loạt sao: Đức Phúc, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD… dẫn đầu bình chọn và trở thành chủ nhân chiếc cúp chiến thắng. Tuy nhiên, nam ca sĩ không có mặt để nhận giải vì vấn đề sức khỏe và producer Kriss Ngo đã thay anh lên sân khấu nhận cúp.

Với hạng mục Ca khúc của năm, ca khúc Mục hạ vô nhân mà "anh tài" này kết hợp cùng Binz, NSND Huỳnh Tú cũng đánh bại loạt hit đình đám: Bắc Bling (Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry), Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng), Ếch ngồi đáy giếng (Phương Mỹ Chi), Kho báu ((S)Trong Trọng Hiếu - Rhymastic)… Tương tự, cộng sự của anh cũng thay mặt nam ca sĩ lên nhận giải thưởng quan trọng này.

Cộng sự thay mặt Soobin nhận giải tối 7.2 ẢNH: BTC

Trước lễ trao giải 1 ngày, Soobin thông báo với người hâm mộ rằng anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ. "Cho đến nay, sức khỏe vẫn chưa đủ để có thể đi ra ngoài nên ngày mai (7.2), Sơn sẽ không thể tham gia lễ trao giải WeChoice được. Mặc dù rất muốn lên cầm tận tay chiếc cúp mà cả nhà ta đã dốc rất nhiều sức để Sơn có được giải. Sơn rất tiếc và xin lỗi mọi người nhiều vì việc này nên hy vọng mọi người sẽ chia vui cùng nhau nhé", nam ca sĩ nhắn gửi đến cộng đồng "fan cứng". Ngoài ra, anh gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức vì đã để mình vào các đề cử. Cùng với loạt tin nhắn, nghệ sĩ 33 tuổi đính kèm hình ảnh đang nằm viện khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Soobin tiết lộ vừa trải qua một ca phẫu thuật ẢNH: FACEBOOK, BROADCAST NV

Một năm thành công vang dội của Soobin

Sau cú đúp giải thưởng vào tối 7.2, Soobin cũng chia sẻ niềm vui chiến thắng với bài viết dài trên trang cá nhân. Ngôi sao sinh năm 1992 chia sẻ bản thân vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được ban tổ chức vinh danh ở hạng mục ý nghĩa dù chưa thể trực tiếp cầm trên tay hai chiếc cúp. Anh chia sẻ niềm vui thắng Bài hát của năm cùng bố - NSND Huỳnh Tú, các cộng sự, đội ngũ sáng tạo: Binz, Slim V, Kriss Ngo… Nam ca sĩ cũng cảm ơn sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả trong suốt năm qua, cùng sự sát cánh từ SpaceSpeakers Label. Anh cho biết chính những tình cảm ấy đã tiếp thêm động lực để mình nhận được danh hiệu Ca sĩ/rapper được yêu thích nhất tại đêm trao giải.

Đặc biệt, "anh tài" này gửi lời cảm ơn đến Kingdom, cộng đồng người hâm mộ trung thành của mình. "Soobin luôn biết và trân trọng những nỗ lực thầm lặng, sự đồng hành bền bỉ và tình cảm mà mọi người đã dành cho mình suốt hành trình vừa qua. Nếu không có mọi người thì tôi đã không thể làm được, nên giải thưởng này là dành cho các bạn", Soobin bộc bạch.

Soobin gặt hái được nhiều thành công vang dội trong năm 2025 ẢNH: FBNV

Sau cơn sốt Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Soobin có một năm 2025 bùng nổ với chuỗi concert ALL-ROUNDER, phát hành Mục hạ vô nhân kết hợp phong cách hiện đại với chất liệu truyền thống cùng việc ra mắt các dự án, tham gia loạt sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc gia lẫn quốc tế. Ngôi sao 9X cũng trở thành nhà sản xuất toàn năng của show thực tế Tân binh toàn năng, đảm nhận vai trò dẫn dắt các "tân binh" Việt Nam "chinh chiến" cùng nhiều nhóm nhạc quốc tế. Chương trình này cũng vừa được tôn vinh là Show giải trí của năm tại WeChoice Awards 2025 khép lại tối qua.

Ở đường đua giải thưởng, ngoài chiến thắng quan trọng tại WeChoice Awards 2025, Soobin thắng lớn ở giải Cống hiến, Mai Vàng, Làn sóng xanh trong năm qua.

