Lý do Jun Phạm áp lực, Soobin sụt cân ở show thực tế

Thí sinh Tân binh toàn năng trải qua cuộc đua nước rút trước thềm chung kết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập 12 của Tân binh toàn năng phát sóng tối 20.12, đội hình tân binh thăng cấp không còn đối đầu nhóm nhạc quốc tế mà bước vào cuộc đua nội bộ căng thẳng. Mỗi tiết mục của họ phải đủ sức thuyết phục khán giả, chỉ cần một vòng thi không đạt, cả nhóm buộc phải chia tay một thành viên. Ở chặng đua mới, dàn "tân binh" có sự hỗ trợ từ "anh tài" Jun Phạm và "chị đẹp" Trang Pháp.

Sự xuất hiện của Jun Phạm không chỉ với vai trò khách mời mà tiết mục của nam ca sĩ được tính điểm trực tiếp vào tổng điểm vòng 1 của nhóm "tân binh". Việc phần thể hiện của mình ảnh hưởng trực tiếp đến "số phận" của đàn em khiến giọng ca 8X không khỏi áp lực. "Lúc đầu tới đây tôi nghĩ mình chỉ biểu diễn xong là về, mặc áo đẹp, tâm lý khá thoải mái. Nhưng khi ngồi trong phòng chờ, cảm xúc quay lại y như lúc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Tôi thực sự lo lắng không biết những gì mình chuẩn bị và mang đến hôm nay có giúp các em chạm được mốc 6.000 điểm hay không. Tôi sợ nhất là nếu không đạt, liệu có 'tân binh' nào vì phần thi của mình mà phải dừng cuộc chơi hay không", nam nghệ sĩ thừa nhận.

Trái ngược với nỗi lo, tiết mục Bất tuyệt tham thao đầy năng lượng, cảm xúc lẫn bản lĩnh sân khấu của Jun Phạm đã giúp kéo tổng điểm vòng 1 vượt mức cần thiết, giúp đội hình tân binh thăng cấp vượt qua nguy hiểm.

Jun Phạm nhập cuộc, "giải cứu" thành công dàn "tân binh" ẢNH: NSX

Các thí sinh trong tiết mục kết hợp cùng "chị đẹp" Trang Pháp ẢNH: NSX

Ở vòng 2 của Tân binh toàn năng, các thực tập sinh có cơ hội kết hợp với Trang Pháp trong phiên bản Barbie hoàn toàn mới. Tiết mục được xây dựng như màn đối đáp giữa nam và nữ trẻ trung, đáng yêu nhưng đòi hỏi các thí sinh phải thoát khỏi hình ảnh tuổi teen để thể hiện bản lĩnh bên cạnh một nghệ sĩ nữ dày dạn kinh nghiệm. Màn kết hợp nhận phản hồi tích cực từ nhà sản xuất toàn năng Soobin.

Soobin căng thẳng với trọng trách dẫn dắt 'đàn con'

Với vai trò nhà sản xuất toàn năng, Soobin dành nhiều tâm huyết dẫn dắt dàn thí sinh vượt qua những vòng công diễn căng thẳng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Soobin cũng đối diện với không ít áp lực khi nhận trọng trách dẫn dắt các thí sinh Tân binh toàn năng suốt những vòng công diễn căng thẳng. MC Phí Linh tiết lộ nhà sản xuất toàn năng này đã sụt cân trong quá trình ghi hình chương trình, từ áp lực dìu dắt, định hướng và bảo vệ tinh thần cho các thực tập sinh non trẻ. Xuyên suốt chương trình, giọng ca Dancing in the dark không chỉ là giám khảo chuyên môn mà còn là người "làm bố" đúng nghĩa: tạo điều kiện để Wonbi được sống trọn trên sân khấu, khích lệ Cường Bạch tự tin tận hưởng khoảnh khắc bùng nổ hay thẳng thắn góp ý cho Lâm Anh trong việc truyền tải cảm xúc cũng như chăm sóc cho "tân binh" từ tinh thần đến thể chất.

Ở chặng đua mới, Soobin tính toán kỹ lưỡng khi lựa chọn Cường Bạch, Lâm Anh và Wonbi cho 3 tiết mục solo. Trong đó, tiết mục Bảnh từ trong code của Cường Bạch nhận điểm số cao nhất với 1.589 điểm. Màn trình diễn được nhận xét là bùng nổ không chỉ nhờ giai điệu sôi động, bắt tai mà còn vì bản lĩnh làm chủ sân khấu và thần thái khi được thể hiện chất riêng. Trong khi đó, Var của Wonbi và Bận tâm của Lâm Anh lần lượt nhận về điểm số khá cao là 1.416 điểm và 1.370 điểm.

Tiết mục solo mang đậm chất riêng giúp Cường Bạch nhận số điểm cao nhất

Lâm Anh vượt nỗi sợ, thể hiện trọn vẹn cảm xúc với tiết mục tình ca ẢNH: NSX

Wonbi "đốt cháy" sân khấu bằng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp ẢNH: NSX

Công diễn 5 khép lại với điểm số vẫn chưa được công bố đầy đủ. Trong đó, kết quả bình chọn cho vòng 2 vẫn là ẩn số bởi chương trình chỉ hé lộ con số gợi ý, khiến áp lực tiếp tục đè nặng lên đội hình thăng cấp khi bước sang vòng quyết định.