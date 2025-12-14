Dàn 'Tân binh toàn năng' trước cuộc 'chạm trán' nhóm nhạc đình đám Kpop

Dàn Tân binh toàn năng có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc đua mới ẢNH: NSX

Trong tập 11 của Tân binh toàn năng phát sóng tối 13.12, đội hình tân binh thăng cấp có thời gian để "thở" sau vòng công diễn 4 khiến cả nhóm kiệt quệ về thể chất và tinh thần. 8 "tân binh" tạm quên đi áp lực tập luyện, thi đấu, cùng tham gia những hoạt động gắn kết, củng cố tinh thần để chuẩn bị "chiến đấu" ở vòng công diễn cuối cùng. Những khoảnh khắc gần gũi, vui vẻ bên nhau khiến họ trở nên phấn chấn, lạc quan hơn sau cú sốc phải chia tay hai "chiến binh" mạnh là Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn.

Duy Lân chia sẻ đến chặng đường này, ai cũng khá mệt nhưng những hoạt động mới mang lại cho họ kỷ niệm đẹp, giúp cả đội gắn kết hơn, tất cả gần như một gia đình. Còn Đức Duy bộc bạch: "Thay vì là những khuôn mặt mệt mỏi, áp lực khi luyện tập, làm việc thì đó là những nụ cười mà em thấy được từ mọi người, trông như một đám trẻ con. Em mong chúng mình sẽ không bao giờ quên nhau, anh em mình dù có như thế nào vẫn sẽ liên lạc với nhau để cùng đi chơi như thế này".

Các thí sinh dần gắn kết như gia đình sau hành trình dài đồng hành ẢNH: NSX

Sau 11 tập phát sóng, Tân binh toàn năng đã cùng khán giả đi qua nhiều cảm xúc với 4 đêm công diễn, nói lời tạm biệt đầy tiếc nuối với 3 "tân binh": Minhtin, Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn, minh chứng cho sự khắc nghiệt của môi trường đào tạo thần tượng.

Tình hình hiện tại đang đặt ra một câu hỏi lớn: Với đội hình tân binh thăng cấp đang thiếu đi những "chiến binh" mạnh đã gắn bó mật thiết với top 11, liệu 8 thành viên còn lại có thể vượt qua công diễn cuối cùng để tiến đến chung kết, chạm đến mục tiêu debut? Trong khi đó, nhà sản xuất hy vọng rằng sự xuất hiện của một nhóm nhạc có năng lượng bùng nổ và dày dặn kinh nghiệm trình diễn sân khấu như Tempest sẽ càng làm tăng thêm động lực cho các chàng trai, thúc đẩy sự bản lĩnh, sẵn sàng đối diện với khó khăn để vượt qua giới hạn.

Sức nóng của chương trình càng tăng khi sáng 11.12, nhóm Tempest đã có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng cho màn xuất hiện ở Tân binh toàn năng. Sau khi thông tin này được hé lộ, nhà sản xuất nhận về nhiều bình luận mong chờ được theo dõi màn trình diễn, giao lưu giữa dàn "tân binh" và những thần tượng đa tài từ thị trường âm nhạc Hàn Quốc cùng tiết mục đẳng cấp quốc tế mà họ sẽ chiêu đãi khán giả.

Đội hình thiếu đi những mảnh ghép đa sắc, các tân binh có đủ sức vượt qua áp lực trước một đối thủ mạnh như Tempest? ẢNH: YUEHUA ENT

Tempest không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng người hâm mộ Kpop. Nhóm ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2022 với sự dẫn dắt của công ty quản lý Yuehua Entertainment. Tempest hoạt động với đội hình 6 thành viên: Lew (trưởng nhóm), Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Taerae và đặc biệt phải kể đến Hanbin (Việt Nam). Cá tính âm nhạc của dàn nam thần tượng thế hệ mới này được định hình bởi năng lượng bùng nổ, vũ đạo mạnh mẽ, và đa dạng thể loại: Kpop, hip hop, R&B, dance. Nhóm mong muốn "càn quét" ngành công nghiệp âm nhạc bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết.

Nhóm nhanh chóng khẳng định vị thế "kỷ lục gia" khi gần như hoàn thành danh hiệu "Rookie Grand Slam" chỉ trong thời gian ngắn với loạt giải thưởng danh giá như: Best Male Rookie Award (Genie Music Awards 2022) và Rookie of the Year - Male (Hanteo Music Awards 2023). Đáng chú ý, Tempest là tân binh nam có album bán chạy nhất năm và là nhóm nam tân binh duy nhất đạt Top 1 Weekly Circle Chart ngay khi ra mắt.