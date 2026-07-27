Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhật Bản cực nóng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
AFP ngày 26.7 đưa tin 6 thành phố ở miền trung Nhật Bản đã vượt ngưỡng "kokushobi" - thuật ngữ khí tượng mới để chỉ những ngày "nắng nóng gay gắt" trên 40°C.

Đợt nóng cực đoan đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế Nhật Bản. Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và quản lý thiên tai Nhật, gần 11.000 người đã phải tìm kiếm hỗ trợ y tế khẩn cấp trong tuần từ ngày 13-19.7. Trong số này, đã có 14 người tử vong.

Nhật Bản cực nóng - Ảnh 1.

Một nhân viên bảo vệ giữa nắng nóng ở Tokyo ngày 24.7

ẢNH: AFP

Giới chức Nhật kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, bổ sung nước và sử dụng điều hòa khi cần thiết. Tại Tokyo, khoảng 453 người phải nhập viện vì các vấn đề liên quan nắng nóng trong ngày 24.7, mức cao nhất kể từ khi thành phố bắt đầu thống kê hơn một thập niên trước.

Tin liên quan

Miền đông cực nóng, Ukraine kêu gọi tăng viện trợ

Miền đông cực nóng, Ukraine kêu gọi tăng viện trợ

Tình hình chiến sự tại các thành phố miền đông Ukraine vẫn đang cực kỳ ác liệt khi hai bên được cho là giành giật từng khu vực.

Nam Cực nóng bất thường, điềm báo về thảm họa địa cầu

Nhật Bản nói Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản Tokyo nắng nóng thảm họa

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận