Nhật Bản cực nóng

Đợt nóng cực đoan đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế Nhật Bản. Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và quản lý thiên tai Nhật, gần 11.000 người đã phải tìm kiếm hỗ trợ y tế khẩn cấp trong tuần từ ngày 13-19.7. Trong số này, đã có 14 người tử vong.

Một nhân viên bảo vệ giữa nắng nóng ở Tokyo ngày 24.7 ẢNH: AFP

Giới chức Nhật kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, bổ sung nước và sử dụng điều hòa khi cần thiết. Tại Tokyo, khoảng 453 người phải nhập viện vì các vấn đề liên quan nắng nóng trong ngày 24.7, mức cao nhất kể từ khi thành phố bắt đầu thống kê hơn một thập niên trước.