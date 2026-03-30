Nhật Bản dừng cuộc thi thơ sau 20 năm vì AI

Một địa danh nổi tiếng ở Sakaiminato, tỉnh Tottori (Nhật Bản), nơi trưng bày các tác phẩm của cố họa sĩ Shigeru Mizuki. Cuộc thi làm thơ ngắn senryu được tổ chức tại thành phố này nhằm tưởng niệm ông ẢNH: GETTY

Theo The MAInichi, sau khi mùa thi gần nhất khép lại vào tháng 2.2026, ban tổ chức cuộc thi Yokai Senryu (cuộc thi làm thơ senryu - một thể thơ ngắn truyền thống của Nhật Bản) đã công bố kết thúc hoạt động này. Một lý do được đưa ra là việc đánh giá các tác phẩm dự thi một cách công bằng trở nên khó khăn vì… AI. Thậm chí, nhiều tác phẩm khiến giám khảo khó lòng phân biệt được là do con người hay trí tuệ nhân tạo sáng tác.

Ông Tsuyoshi Furuhashi - quản lý cấp cao của Hiệp hội Du lịch Sakaiminato, cho biết: "Chúng tôi không coi AI là điều xấu xa. Nhưng vì xã hội vẫn thiếu các quy tắc rõ ràng về việc sử dụng nó và năm nay đánh dấu cột mốc 20 năm của cuộc thi, chúng tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp để kết thúc".

Còn The Japan Times dẫn lời ông Toyohiro Yuki, người đứng đầu tổ chức du lịch tại Sakaiminato, tỉnh Tottori (Nhật Bản) - nơi tổ chức cuộc thi, cho biết nhiều bài dự thi "có cùng mô típ, cùng lời kết, thậm chí sử dụng cùng một cách diễn đạt". Vị này chia sẻ: "Chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng điều này thật kỳ lạ - rất khó để xác định liệu nó được viết bởi con người hay được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Việc phân biệt giữa hai điều đó vô cùng khó khăn".

Các nền tảng AI ngày càng tác động sâu vào hoạt động sáng tạo của nhân loại ẢNH MINH HOA: AFP

Cuộc thi làm thơ senryu kể trên được tổ chức hằng năm bởi Hiệp hội Du lịch Sakaiminato thuộc tỉnh Tottori, bắt đầu từ 2006 nhằm quảng bá nơi đây là "thị trấn của yokai". Cuộc thi thu hút các tác giả gửi những bài thơ senryu với chủ đề yokai - những quái vật trong truyện dân gian Nhật Bản. Đây như một cách để tưởng nhớ cố họa sĩ truyện tranh Shigeru Mizuki, người nổi tiếng nhất với tác phẩm GeGeGe no Kitaro, trong đó có nhiều sinh vật dân gian mang tính biểu tượng. Vào thời kỳ đỉnh cao, cuộc thi đã thu hút 8.335 bài dự thi từ khắp Nhật Bản.

Trước tác động từ AI, ban tổ chức đang xem xét chuyển đổi cách thức hoạt động nhằm bảo tồn hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa này. Theo Mainichi, trước đây, các bài thơ có thể được gửi trực tuyến, nhưng ban tổ chức đang cân nhắc việc cho phép người tham gia đến Sakaiminato trực tiếp để sáng tác senryu. "Chúng tôi hy vọng biến đây thành một sự kiện có tính tương tác, nơi những người yêu thích yokai có thể tụ họp và cùng nhau sáng tạo", ông Tsuyoshi Furuhashi chia sẻ.



