Thế giới

Nhật Bản lần đầu đưa chiến đấu cơ đến châu Âu, Canada

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
18/09/2025 15:07 GMT+7

Động thái quân sự gần đây của Nhật Bản đánh dấu lần đầu tiên chiến đấu cơ nước này được triển khai đến Canada và châu Âu.

Theo trang Defense News ngày 17.9, Nhật Bản đã điều 8 máy bay, trong đó có 4 tiêm kích F-15, đến các căn cứ của Mỹ, Canada và châu Âu. Đây được xem như một nhiệm vụ hiếm thấy của Nhật Bản nhằm hỗ trợ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhật Bản điều chiến đấu cơ đến các căn cứ NATO - Ảnh 1.

Máy bay tiếp dầu đang tiếp nhiên liệu cho một trong 2 chiếc tiêm kích F-15 của Nhật Bản, trong nhiệm vụ điều đến căn cứ Canada

ẢNH: JASDF

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết với nhiệm vụ mang tên Đại bàng Đại Tây Dương, 180 quân nhân ở các căn cứ khắp Nhật Bản đã được điều động. Trong đó bao gồm Phi đội Không quân số 2 đóng tại thành phố Chitose (tỉnh Hokkaido), Phi đội Vận tải Chiến thuật số 1 đóng tại thành phố Komaki (tỉnh Aichi), Nhóm Vận tải Chiến thuật số 2 từ thành phố Iruma (tỉnh Saitama) và Phi đội Vận tải Chiến thuật số 3 từ thành phố Miho (tỉnh Ibarakai). Bốn chiếc F-15 được hộ tống bởi hai máy bay tiếp dầu và hai máy bay tiếp nhiên liệu.

Các máy bay của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Eielson ở bang Alaska, Mỹ hồi đầu tuần. Trong ngày 18.9, JASDF cho biết đã hoàn thành lịch trình tại Canada và sẽ di chuyển đến căn cứ không quân Coningsby ở Anh, sau đó là căn cứ không quân Laage ở Đức.

Nhiệm vụ này đánh dấu lần đầu tiên các phi cơ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được điều đến Canada và châu Âu. Nhiệm vụ sẽ kết thúc vào ngày 1.10.

Nhật Bản điều chiến đấu cơ đến các căn cứ NATO - Ảnh 2.

Tiêm kích F-15 Nhật Bản xuất hiện tại căn cứ Eielson của Mỹ ngày 15.9

ẢNH: JASDF

Nhật Bản đã thành lập một phái đoàn ngoại giao tại NATO vào đầu năm nay. Việc triển khai máy bay Nhật Bản đến châu Âu diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận quân sự giữa Nga và Belarus tạo ra mối căng thẳng trong những thành viên NATO.

Tờ The Asahi Shimbun dẫn các nguồn thạo tin trong Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng những chiếc F-15 sẽ không tham gia diễn tập với quân đội nước sở tại, do lo ngại việc phải tập luyện ở vùng địa lý không quen thuộc sau thời gian bay kéo dài.

Tổng thống Putin mặc quân phục tuyên bố mục tiêu của tập trận Zapad 2025

