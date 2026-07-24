Nhật Bản phát hiện nhiều đất hiếm trong bùn dưới đáy biển

Mẫu vật liệu thu được dưới đáy biển ẢNH: REUTERS

Hãng Kyodo ngày 24.7 dẫn thông cáo của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển - Trái đất Nhật Bản (JAMSTEC) cho hay một dự án nhằm khai thác các khoáng sản quan trọng từ vùng nước sâu ngoài khơi đảo Minamitori ở Thái Bình Dương đã xác định được nhiều nguyên tố đất hiếm trung bình và nặng, thành phần thiết yếu trong các sản phẩm công nghệ cao.

Các nguyên tố đất hiếm trung bình và nặng như yttrium, gadolinium và dysprosium chiếm khoảng 54% tổng lượng đất hiếm trong các mẫu bùn, trong khi các nguyên tố nhẹ như neodymium chiếm 46% còn lại.

Dựa trên kết quả, nhóm nghiên cứu dự định tiến hành thử nghiệm khai thác quy mô lớn tại cùng khu vực trong khoảng một tháng bắt đầu từ tháng 2.2027 và chính phủ sẽ đánh giá chi phí cũng như lợi ích của việc công nghiệp hóa vào tháng 3.2028.

"Việc phát hiện yttrium, đặc biệt là khi giá trị của nó đang tăng nhanh chóng trên thị trường toàn cầu, là vô cùng quý giá đối với chúng tôi", theo ông Shoichi Ishii, trưởng dự án thuộc Văn phòng Nội các Nhật.

Tàu khoan khoa học Chikyu của Nhật đã hoàn thành nhiệm vụ kéo dài một tháng vào tháng 2 gần đảo Minamitori, cách Tokyo khoảng 1.900 km về phía đông nam, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới liên tục bơm thành công bùn đáy biển chứa đất hiếm từ độ sâu khoảng 6 km. Khoảng 50 tấn bùn đã được bơm lên.

Trong số các nguyên tố đất hiếm được tìm thấy, yttrium thường được sử dụng trong các ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ, năng lượng và bán dẫn; gadolinium được sử dụng trong chụp cộng hưởng từ và các ứng dụng công nghệ cao khác; còn dysprosium được sử dụng trong nam châm hiệu suất cao cho xe điện.

Dự án này diễn ra trong bối cảnh Nhật đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng giữa lúc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm nặng và nam châm, vốn rất quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng và ô tô.