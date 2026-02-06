Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Góc nhìn

Chiến lược liên thủ về đất hiếm của Washington

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
06/02/2026 14:13 GMT+7

Đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc thành lập 'Liên minh đất hiếm' là một thành quả quan trọng.

Đại diện chính quyền Mỹ cho biết đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 50 nền kinh tế trên thế giới tham gia liên kết này.

Chiến lược liên thủ về đất hiếm của Washington - Ảnh 1.

Các nguyên tố đất hiếm

Ảnh: REUTERS

Theo những gì được phía Mỹ công bố, liên minh này nhắm tới 3 mục đích. 

Thứ nhất, đây là một dạng dự trữ chiến lược về đất hiếm chung cho nhiều quốc gia giống như dự trữ chiến lược về dầu hỏa. Nó đảm bảo cho các nước tham gia không bao giờ rơi vào tình trạng khủng hoảng về cung ứng đất hiếm. 

Thứ hai, liên minh giúp bình ổn giá cung ứng đất hiếm cho các bên tham gia. Nhờ đó, họ có thể ngăn chặn khả năng bị đối tác cung ứng bên ngoài ép giá, đồng thời đảm bảo cho các hãng của các quốc gia trong liên minh, đặc biệt những hãng tham gia khai thác và tinh chế đất hiếm trong khuôn khổ liên minh không bị cạnh tranh không lành mạnh bởi các hãng bên ngoài.

Thứ ba, liên minh giúp gây dựng chuỗi cung ứng ổn định bền vững về đất hiếm cho các nước tham gia.

Thực chất, việc thành lập được liên minh này còn là bước tiến thủ thế và tạo thế rất đắc dụng cho Mỹ trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Nó giúp Mỹ về lâu dài giảm được đáng kể sự lệ thuộc vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc. 

Trong cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc mà chính phía Mỹ đã phát động, Trung Quốc đã khiến Mỹ phải tính toán về chuyện cung ứng đất hiếm. Liên minh này sẽ tạo nên cục diện mới liên quan đến cung ứng đất hiếm với hai nhân tố quan trọng là Mỹ và Trung Quốc. Chính trị thế giới, kinh tế và thương mại vì thế cũng sẽ bị tác động mạnh mẽ. 

