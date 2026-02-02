Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Định vị mới trong bối cảnh mới

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
02/02/2026 10:31 GMT+7

Sau khi gây chấn động với việc ký kết thỏa thuận hình thành khu vực thương mại tự do với EU, Ấn Độ tổ chức cuộc gặp ở cấp bộ trưởng ngoại giao với 23 thành viên của Liên đoàn Ả Rập.

Khuôn khổ diễn đàn này vốn đã được thành lập hồi năm 2016 nhưng giờ mới lần đầu tiên được tổ chức tại Ấn Độ.

Bối cảnh hiện tại về chính trị và an ninh thế giới nói chung, đặc biệt ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh làm cho sự kiện này có được ý nghĩa quan trọng to lớn đối với cả hai phía.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp các bộ trưởng ngoại giao Liên đoàn Ả Rập

Ảnh: Chụp màn hình swarajya

Từ khá lâu nay rồi, khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh không được yên bình mà hỗn loạn về chính trị an ninh, hợp tác thì ít mà xung khắc thì nhiều, liên kết khu vực giảm trong khi sự can dự từ bên ngoài tăng, không chỉ có hiện tại mà còn cả tương lai nữa cũng rất bất định. Những cuộc xung đột giữa Israel với nhiều bên trong khu vực và chính sách cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. 

Vai trò và ảnh hưởng của Nga ở khu vực suy giảm rõ rệt trong khi Trung Quốc vẫn rất khó khăn với việc gây dựng và gia tăng ảnh hưởng cũng như vai trò ở khu vực. Các quốc gia Ả Rập tìm kiếm đối tác bên ngoài mới có khả năng vừa giúp họ ứng phó thành công những thách thức trên vừa tăng cường được sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Ấn Độ được nhìn nhận là một trong số ít những đối tác bên ngoài lý tưởng.

Ấn Độ cũng nhằm vào đấy và việc đem lại sức sống mới cho khuôn khổ diễn đàn gặp gỡ bộ trưởng ngoại giao hai bên là một phương cách hiện tại rất đắc dụng. Ấn Độ đang dùng nó để thể hiện sự định vị là sự lựa chọn đối tác thích hợp nhất cho các nước Ả Rập trong bối cảnh hiện tại, đáng tin cậy và cùng có lợi về kinh tế, thương mại và chính trị ngoại giao chứ không như những đối tác khác.

Tin liên quan

Láng giềng gần lại xung khắc

Láng giềng gần lại xung khắc

Ngay trong tháng này, mối quan hệ giữa Mỹ và Canada lại trượt dốc. Trước đó, hai bên vẫn còn rất hài hòa với bằng chứng là Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Canada Mark Carney tham gia làm thành viên sáng lập Hội đồng hòa bình.

EU đi xa vượt khó

Nhóm nhỏ dẫn dắt liên minh lớn

Khám phá thêm chủ đề

Thương mại tự do Trung Đông bắc phi Ả rập trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận