Định vị mới trong bối cảnh mới

Khuôn khổ diễn đàn này vốn đã được thành lập hồi năm 2016 nhưng giờ mới lần đầu tiên được tổ chức tại Ấn Độ.

Bối cảnh hiện tại về chính trị và an ninh thế giới nói chung, đặc biệt ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh làm cho sự kiện này có được ý nghĩa quan trọng to lớn đối với cả hai phía.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp các bộ trưởng ngoại giao Liên đoàn Ả Rập Ảnh: Chụp màn hình swarajya

Từ khá lâu nay rồi, khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh không được yên bình mà hỗn loạn về chính trị an ninh, hợp tác thì ít mà xung khắc thì nhiều, liên kết khu vực giảm trong khi sự can dự từ bên ngoài tăng, không chỉ có hiện tại mà còn cả tương lai nữa cũng rất bất định. Những cuộc xung đột giữa Israel với nhiều bên trong khu vực và chính sách cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên.

Vai trò và ảnh hưởng của Nga ở khu vực suy giảm rõ rệt trong khi Trung Quốc vẫn rất khó khăn với việc gây dựng và gia tăng ảnh hưởng cũng như vai trò ở khu vực. Các quốc gia Ả Rập tìm kiếm đối tác bên ngoài mới có khả năng vừa giúp họ ứng phó thành công những thách thức trên vừa tăng cường được sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Ấn Độ được nhìn nhận là một trong số ít những đối tác bên ngoài lý tưởng.

Ấn Độ cũng nhằm vào đấy và việc đem lại sức sống mới cho khuôn khổ diễn đàn gặp gỡ bộ trưởng ngoại giao hai bên là một phương cách hiện tại rất đắc dụng. Ấn Độ đang dùng nó để thể hiện sự định vị là sự lựa chọn đối tác thích hợp nhất cho các nước Ả Rập trong bối cảnh hiện tại, đáng tin cậy và cùng có lợi về kinh tế, thương mại và chính trị ngoại giao chứ không như những đối tác khác.