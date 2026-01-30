Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Nhóm nhỏ dẫn dắt liên minh lớn

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
30/01/2026 15:14 GMT+7

Trong EU hiện đang manh nha một nhóm mới khi lần đầu tiên Bộ trưởng Tài chính của Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ba Lan hội đàm về thúc đẩy sự phát triển chung của khối.

EU hiện có 27 thành viên và cũng đã có những hình thức, mức độ tập hợp lực lượng nội bộ khác nhau nhưng chưa có nhóm thành viên nào đóng vai trò chi phối hay dẫn dắt. Với nhóm mới được gọi là E6 này thì từ nay tình hình rất có thể sẽ khác. Đây được coi là 6 nền kinh tế lớn trong EU và 3 trong số ấy còn là thành viên của G7

Nhóm e 6: Liên minh Tài chính mới trong EU dẫn dắt phát triển kinh tế 2026 - Ảnh 1.

EU hiện có 27 thành viên

Ảnh: REUTERS

Cứ theo những gì được các bên liên quan công bố sau cuộc hội đàm đầu tiên của nhóm E6 thì mục đích của khuôn khổ diễn đàn mới này không chỉ trao đổi thông tin, tham vấn chính sách và thống nhất quan điểm đơn thuần mà còn là gây dựng vai trò quyết định đối với việc xử lý những vấn đề và thách thức hiện tại của EU cũng như hoạch định định hướng phát triển cho tương lai của liên minh.

Việc Bộ trưởng Tài chính Đức và Pháp cùng nhau khởi xướng ý định này khiến có thể liên tưởng đến việc hồi năm 1975, Tổng thống Pháp khi đó Valery Giscard d'Estaing và Thủ tướng Đức khi đó Helmut Schmidt đề xuất ý tưởng dẫn đến sự ra đời của G7. Khởi thủy thì G7 là khuôn khổ về kinh tế nhưng về sau trở thành diễn đàn chính trị thế giới. E6 bây giờ cũng chính thức được xác định chuyên về kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ cho EU, nhưng rồi đây chắc chắn sẽ không dừng lại ở đấy.

Sự ra đời của E6 tác động tích cực đối với EU ở chỗ tập hợp những nền kinh tế hùng mạnh nhất, giúp liên minh có được hạt nhân và đầu tàu tăng trưởng, có được nguồn động lực mới cho thúc đẩy liên kết. 

Tin liên quan

EU đi xa vượt khó

EU đi xa vượt khó

Tại cuộc gặp cấp cao năm nay ở thủ đô New Delhi, cả Ấn Độ lẫn EU đều hạ quyết tâm kết thúc thành công tiến trình đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa hai bên.

EU cân nhắc phương án ứng phó đòn thuế quan của Mỹ

EU bơm tiền tài trợ Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

Hà Lan tây ban nha Ba Lan đức eu E6 G7
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận