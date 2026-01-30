Nhóm nhỏ dẫn dắt liên minh lớn

EU hiện có 27 thành viên và cũng đã có những hình thức, mức độ tập hợp lực lượng nội bộ khác nhau nhưng chưa có nhóm thành viên nào đóng vai trò chi phối hay dẫn dắt. Với nhóm mới được gọi là E6 này thì từ nay tình hình rất có thể sẽ khác. Đây được coi là 6 nền kinh tế lớn trong EU và 3 trong số ấy còn là thành viên của G7.

EU hiện có 27 thành viên Ảnh: REUTERS

Cứ theo những gì được các bên liên quan công bố sau cuộc hội đàm đầu tiên của nhóm E6 thì mục đích của khuôn khổ diễn đàn mới này không chỉ trao đổi thông tin, tham vấn chính sách và thống nhất quan điểm đơn thuần mà còn là gây dựng vai trò quyết định đối với việc xử lý những vấn đề và thách thức hiện tại của EU cũng như hoạch định định hướng phát triển cho tương lai của liên minh.

Việc Bộ trưởng Tài chính Đức và Pháp cùng nhau khởi xướng ý định này khiến có thể liên tưởng đến việc hồi năm 1975, Tổng thống Pháp khi đó Valery Giscard d'Estaing và Thủ tướng Đức khi đó Helmut Schmidt đề xuất ý tưởng dẫn đến sự ra đời của G7. Khởi thủy thì G7 là khuôn khổ về kinh tế nhưng về sau trở thành diễn đàn chính trị thế giới. E6 bây giờ cũng chính thức được xác định chuyên về kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ cho EU, nhưng rồi đây chắc chắn sẽ không dừng lại ở đấy.

Sự ra đời của E6 tác động tích cực đối với EU ở chỗ tập hợp những nền kinh tế hùng mạnh nhất, giúp liên minh có được hạt nhân và đầu tàu tăng trưởng, có được nguồn động lực mới cho thúc đẩy liên kết.