Thế giới

Căng thẳng Trung Đông leo thang

Thụy Miên
Thụy Miên
31/01/2026 07:39 GMT+7

Hôm 30.1 (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay có kế hoạch đối thoại với Iran, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố quân đội sẵn sàng thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của tổng thống.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump không đề cập nội dung hoặc thời điểm có thể cho cuộc đối thoại, cũng như không cho biết Washington sẽ cử ai đứng đầu các cuộc đàm phán với Tehran.

Căng thẳng Trung Đông leo thang - Ảnh 1.

Tổng thống Trump xác nhận có kế hoạch đối thoại với Iran

Ảnh: AP

"Tôi đang lên kế hoạch đó", chủ nhân Nhà Trắng trả lời câu hỏi về khả năng thảo luận với Iran. "Chúng tôi có nhiều tàu chiến lớn và đầy uy lực hiện hướng đến Iran, và thật tốt nếu chúng tôi không phải sử dụng chúng", Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ. Giới chức Mỹ cho hay ông Trump đang xem xét nhiều phương án nhưng chưa quyết định có tấn công Iran hay không. Về phần mình, Iran hôm 29.1 đe dọa sẽ lập tức trả đũa các căn cứ quân sự và tàu sân bay Mỹ nếu nước này bị tấn công.

Cũng trong hôm qua, Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump đã tổ chức các cuộc họp riêng ở Washington với những quan chức cấp cao về quốc phòng và tình báo của Israel cùng Ả Rập Xê Út. Cụ thể, tướng Shlomi Binder, Tổng cục trưởng Tình báo Quân đội Israel, đã có những cuộc trao đổi về các mục tiêu tiềm năng trên lãnh thổ Iran với đội ngũ quan chức cấp cao ở Lầu Năm Góc, cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Nhà Trắng từ ngày 27 - 28.1.

Mỹ họp với Israel, Ả Rập Xê Út về khả năng tấn công Iran

Cùng thời gian này, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman cũng đến Washington để họp với các quan chức Mỹ về Iran, theo nguồn tin khác. Hiện Ả Rập Xê Út và các nước khác tại vùng Vịnh đang đẩy mạnh nỗ lực giảm căng thẳng tại Trung Đông và ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan rộng.

Trong một diễn biến liên quan, các ngoại trưởng EU đã đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách những tổ chức bị xem là khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và al-Qaeda, theo AFP.

