Chính trường Mỹ: Bên hy vọng, phía báo động

Khi ấy, phe Cộng hòa và Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn bảo vệ được thế đa số hiện có trong lưỡng viện quốc hội, còn phía Dân chủ thì chủ quyết tâm giành lại quyền kiểm soát ở hạ viện hoặc ở lưỡng viện. Kết quả của phép thử vừa qua ở bang Texas không những chỉ gây bất ngờ lớn, mà thậm chí còn gây nên chấn động chính trị nội bộ ở nước Mỹ.

Ứng viên đảng Dân chủ Christian Menefee trong cuộc bầu cử nghị viện tại bang Texas cuối tháng 1.2026 Ảnh: AP

Cuộc bầu cử bổ sung diễn ra ở đơn vị bầu cử mà hồi năm 2024 ông Trump đã thắng với mức độ tỷ lệ phiếu bầu chênh lệch 17%. Từ thập niên 80 trong thế kỷ trước đến nay, phe Dân chủ chưa từng thắng lần nào trong tất cả các cuộc bầu cử đã diễn ra ở Texas. Cả phe đảng Cộng hòa và cá nhân ông Trump đều đã ra sức hậu thuẫn cho ứng cử viên Cộng hòa. Vậy mà ứng cử viên này lại thua đối thủ thuộc đảng Dân chủ. Điều bi hài còn là ứng cử viên của phe Dân chủ lại rất trẻ, trước khi ra tranh cử không hề nổi danh và chỉ có ngân sách vận động tranh cử bằng 10% so với đối thủ.

Phe Dân chủ nhờ đó mà củng cố hy vọng cho cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ sắp tới, trong khi phía Cộng hòa và ông Trump bị cảnh tỉnh, báo động. Kết quả bầu cử cho thấy cử tri không hài lòng về chính sách cầm quyền của ông Trump, về sự lạm dụng quyền lực trong vấn đề nhập cư. Những thành trì truyền thống của phe Cộng hòa không còn an toàn. Tài chính dồi dào không còn quyết định thắng cử. Và sự hậu thuẫn cá nhân của ông Trump chẳng phải luôn có tác dụng, thậm chí có thể bắt đầu phản tác dụng.