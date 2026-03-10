Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhật sẽ cung cấp công nghệ tinh chế đất hiếm cho Malaysia

Văn Khoa
Văn Khoa
10/03/2026 05:54 GMT+7

Báo Nikkei Asia hôm qua (9.3) đưa tin Nhật Bản sẽ cung cấp công nghệ tinh chế đất hiếm cho Malaysia, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Theo đó, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đã cử những chuyên gia trong các lĩnh vực như địa chất và hóa học môi trường đến Malaysia trong tháng trước để tiến hành các cuộc khảo sát. Sau đó, khoảng 10 nhân viên từ Malaysia, bao gồm các chuyên gia về chế biến khoáng sản, sẽ đến Nhật Bản để được đào tạo. Phía Nhật dự kiến sẽ cung cấp các công nghệ tinh chế thân thiện với môi trường cho Malaysia.

Chính phủ Malaysia ước tính có khoảng 16 triệu tấn đất hiếm. Con số này bằng gần 1/3 trong tổng số 44 triệu tấn của Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu thế giới về trữ lượng đất hiếm, theo dữ liệu do Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ công bố vào năm ngoái. Tuy nhiên, Malaysia chưa tinh chế được nhiều đất hiếm do thiếu công nghệ. Trung Quốc kiểm soát khoảng 90% hoạt động tinh chế, trong khi Malaysia đứng thứ hai với khoảng 4%.

Nhật Bản cung cấp công nghệ tinh chế đất hiếm cho Malaysia năm 2026 - Ảnh 1.

Một nhà máy chế biến đất hiếm ở Malaysia

Ảnh: SCMP

Trung Quốc đang dẫn trước Nhật Bản trong việc hỗ trợ khai thác đất hiếm ở Malaysia, nhưng Bắc Kinh được cho là thường cử các kỹ sư trong nước khi thực hiện các dự án như thế. Điều này không phù hợp với mong muốn của Malaysia là các kỹ sư của họ có thể tiếp thu các công nghệ tiên tiến để khai thác và tinh chế đất hiếm, theo Nikkei Asia. Giới chức Nhật Bản tin rằng họ có thể đáp ứng nhu cầu này của Malaysia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ hy vọng nếu dự án về đất hiếm với Malaysia thành công, dự án tương tự có thể được triển khai với những quốc gia đang phát triển khác. 

Khám phá thêm chủ đề

