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Thế giới

Nhật Bản sẽ siết quy định cấp thường trú nhân

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng

Nhật Bản dự kiến ban hành những quy định khắt khe hơn đối với người nước ngoài xin cấp quy chế thường trú nhân.

Theo The Japan Times ngày 26.7, chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi quy định về cấp quy chế vĩnh trú (hay thường trú nhân, ở một số nơi còn được gọi là thẻ xanh) từ ngày 1.10 và dự kiến áp dụng đối với những hồ sơ nộp từ tháng 4.2027. 

Cụ thể, người nộp đơn không chỉ phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của một hộ gia đình Nhật Bản, mà còn phải đáp ứng yêu cầu về mức lương hưu dự kiến, hoặc chứng minh có đủ tài sản để bù đắp nếu mức lương hưu chưa đạt yêu cầu.

Nhật Bản sẽ siết quy định cấp thường trú nhân- Ảnh 1.

Dòng người tấp nập tại một tuyến đường mua sắm ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản hồi năm 2024

ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, người nước ngoài kết hôn với công dân Nhật Bản muốn có quyền thường trú nhân thì yêu cầu cặp đôi phải kết hôn ít nhất 5 năm (trước đây là 3 năm) và sống tại Nhật Bản ít nhất 3 năm (trước đây là 1 năm). Theo báo Nikkei, trình độ tiếng Nhật và độ am hiểu về văn hóa địa phương cũng sẽ là tiêu chí xét duyệt. Bên cạnh đó, hồ sơ sẽ bị đánh giá tiêu cực nếu người nộp đơn có con trong độ tuổi đi học nhưng không cho đến trường.

Động thái trên là một phần trong các biện pháp nhập cư khắt khe được chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae triển khai. Chính phủ nhấn mạnh lập trường cần giải quyết tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Nhật Bản, đồng thời đảm bảo người ngoại quốc ở lại nước này có thể tự lo cho bản thân mà không quá phụ thuộc vào trợ cấp xã hội trong tương lai.

Theo dữ liệu của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, tính đến cuối năm ngoái, Nhật Bản có hơn 947.000 người giữ quy chế thường trú nhân.

Vào ngày 24.7, chính phủ đã thống nhất kế hoạch thành lập một nhóm công tác gồm các chuyên gia để đánh giá cách tiếp cận của đất nước trong việc tiếp nhận người nước ngoài. Nhóm chuyên gia này cũng có thể được giao nhiệm vụ đặt ra hạn ngạch về số lượng người nước ngoài được phép nhập cư vào Nhật Bản.

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