Nhật Bản tính xuất khẩu nhiều vũ khí sang Philippines

Tên lửa Type 88 có tầm bắn hơn 100 km, đã được lực lượng Nhật Bản phóng trong cuộc tập trận chung tại Philippines ngày 6.5, theo Đài NHK. Ý định xuất khẩu được thông tin sau khi Nhật Bản nới lỏng hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí sát thương hồi tháng 4.

Về khả năng xuất khẩu tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro hôm qua nói "chưa có gì được quyết định vào thời điểm hiện tại", theo Kyodo News.

Nhật Bản cân nhắc cung cấp tên lửa chống hạm, tàu hộ tống cho Philippines

Ngày 5.5 tại Manila, ông Koizumi ký với người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro thỏa thuận tăng cường hợp tác thiết bị và công nghệ quốc phòng. Hiện tại, hai nước cũng đang đàm phán về việc xuất khẩu tàu hộ tống lớp Abukuma của Nhật Bản sang Philippines.

Ngoài ra, Tokyo còn cân nhắc xuất khẩu tên lửa đất đối không tầm trung Type 03 sang Manila.

Lực lượng Nhật Bản phóng tên lửa đất đối hạm Type 88 trong cuộc tập trận chung tại Philippines ngày 6.5 Ảnh: Reuters

Philippines đã đẩy mạnh nỗ lực hiện đại hóa quân đội trong những năm gần đây. Năm 2022, nước này ký hợp đồng trị giá 375 triệu USD mua 3 tổ hợp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Lô đầu tiên được giao vào năm 2024. Tháng 8.2025, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nói đang trong quá trình mua thêm tên lửa này.