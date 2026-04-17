Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhặt được cặp xách chứa 350 triệu đồng, nam thanh niên trình báo công an

Bá Cường
Bá Cường
17/04/2026 11:01 GMT+7

Khi đang chạy bộ, anh Hoàng Huy Nguyên ở Quảng Trị phát hiện chiếc cặp xách, bên trong có 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ nên sớm bàn giao cho lực lượng chức năng để tìm lại chủ nhân.

Ngày 17.4, thông tin từ Công an xã Trường Phú (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa xác minh, trao trả lại cho người dân một chiếc cặp xách chứa 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Anh Nguyên (bên phải) trao trả lại tài sản cho anh Hưng

ẢNH: CÔNG AN XÃ TRƯỜNG PHÚ

Trước đó, Công an xã Trường Phú nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Quốc Hưng (39 tuổi, ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) cho biết vào 15 giờ chiều 15.4, trong lúc di chuyển từ ngã ba thôn Tam Hương đến ngã năm thôn Xuân Lai (xã Trường Phú) đã không may đánh rơi một chiếc cặp xách màu đen, bên trong chứa 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Đến ngày 16.4, anh Hoàng Huy Nguyên (30 tuổi, ở thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú) trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn đã phát hiện cặp xách màu đen bên trong chứa tiền mặt và các giấy tờ có tên Nguyên Quốc Hưng. Xác định đây là tài sản bị đánh rơi, anh Nguyên đã lập tức mang đến cơ quan công an để trình báo.

Công an xã Trường Phú đã tiến hành xác minh, liên hệ với anh Nguyễn Quốc Hưng để trao trả lại toàn bộ tài sản. 

Nhận lại được số tài sản, anh Hưng rất xúc động và bày tỏ lời cám ơn Công an xã Trường Phú và anh Nguyên đã hỗ trợ tìm và trao trả lại tài sản.


Khám phá thêm chủ đề

cặp xách chứa 350 triệu đồng Đánh rơi Giấy tờ tùy thân xã Trường Phú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận