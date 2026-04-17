Nhặt được cặp xách chứa 350 triệu đồng, nam thanh niên trình báo công an

Ngày 17.4, thông tin từ Công an xã Trường Phú (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa xác minh, trao trả lại cho người dân một chiếc cặp xách chứa 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Anh Nguyên (bên phải) trao trả lại tài sản cho anh Hưng ẢNH: CÔNG AN XÃ TRƯỜNG PHÚ

Trước đó, Công an xã Trường Phú nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Quốc Hưng (39 tuổi, ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) cho biết vào 15 giờ chiều 15.4, trong lúc di chuyển từ ngã ba thôn Tam Hương đến ngã năm thôn Xuân Lai (xã Trường Phú) đã không may đánh rơi một chiếc cặp xách màu đen, bên trong chứa 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Đến ngày 16.4, anh Hoàng Huy Nguyên (30 tuổi, ở thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú) trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn đã phát hiện cặp xách màu đen bên trong chứa tiền mặt và các giấy tờ có tên Nguyên Quốc Hưng. Xác định đây là tài sản bị đánh rơi, anh Nguyên đã lập tức mang đến cơ quan công an để trình báo.

Công an xã Trường Phú đã tiến hành xác minh, liên hệ với anh Nguyễn Quốc Hưng để trao trả lại toàn bộ tài sản.

Nhận lại được số tài sản, anh Hưng rất xúc động và bày tỏ lời cám ơn Công an xã Trường Phú và anh Nguyên đã hỗ trợ tìm và trao trả lại tài sản.



