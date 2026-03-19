Nhiều tỉ đồng, vàng thất lạc được trao trả cho khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 19.3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã liên tiếp phát hiện, xác minh và trao trả tận tay lượng lớn tài sản bị thất lạc trị giá vài tỉ đồng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó có tiền USD, đô la Úc, won, yen Nhật cùng nhiều vàng trang sức, đá quý, đồng hồ hiệu, túi xách hàng hiệu...

Nhiều hành khách vui mừng, xúc động vì nhận được tài sản làm mất ở sân bay Tân Sơn Nhất

Điển hình là trường hợp của chị L.T.N (35 tuổi, Việt kiều Mỹ), nhập cảnh ngày 5.2 trên chuyến bay BR395. Chị đã vô cùng xúc động khi nhận lại chiếc ba lô chứa toàn bộ số vàng trang sức (5 dây chuyền, 4 lắc tay) cùng 1.000 USD do trung tá Nguyễn Thanh Tùng phát hiện tại quầy nhập cảnh.

Trước đó, ngày 10.2, anh Lê Quang Anh (Đội Kiểm soát an ninh quốc nội 1) cũng đã kịp thời liên hệ trao trả tài sản là túi xách có 700.000 yen Nhật cho hành khách P.X.H. Hay bạn trẻ B.V.Đ (22 tuổi) đã nhận lại chiếc ví chứa hơn 114 triệu đồng tiền mặt từ nhân viên an ninh sau khi sơ ý bỏ quên tại khu vực soi chiếu.

Nhiều tài sản đánh rơi ở sân bay và được các cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tìm chủ nhân trả lại

Chiều 7.3, anh Lê Hoàng Dũng và nhân viên Lê Kiên Tiến đã phối hợp xác minh, trao trả túi xách chứa 1.100 USD, 5.800 nhân dân tệ và 50.000 yen Nhật (tổng trị giá khoảng 55 triệu đồng) cho người thân của hành khách N.T.H khi chị này đã lên máy bay đi Hà Nội.

Chiều 17.3, trung tá Nguyễn Minh Dàng phát hiện một túi xách bị bỏ quên tại khu vực làm thủ tục xuất cảnh. Kiểm tra sơ bộ bên trong có hộ chiếu và thẻ xanh mang tên N.N.H.T (hành khách trên chuyến bay CI784), cùng nhiều tài sản giá trị gồm: một điện thoại iPhone 17, 300 USD và 7 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi phát hiện, trung tá Dàng đã nhanh chóng phối hợp các bộ phận nghiệp vụ để xác minh và liên lạc với chủ nhân món đồ. Sau một thời gian ngắn tìm kiếm, lực lượng chức năng đã kết nối được với hành khách N.N.H.T khi người này đang chuẩn bị lên máy bay.

Nhận lại đầy đủ giấy tờ tùy thân và tài sản quan trọng ngay trước giờ khởi hành, hành khách N.N.H.T đã xúc động viết thư cảm ơn gửi đến trung tá Nguyễn Minh Dàng và đơn vị công an cửa khẩu. Trong thư, vị khách bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tại cửa ngõ quốc tế.

Ấm áp lá thư cảm ơn từ nữ hành khách vừa hồi hương

Không chỉ hành khách trong nước, nhiều khách quốc tế như chị Z.S.A (Úc) hay anh G.L (Trung Quốc) cũng dành những lời khen ngợi cho sự hết lòng vì nhân dân của lực lượng Công an cửa khẩu Việt Nam khi nhanh chóng được nhận lại đầy đủ hộ chiếu và ngoại tệ bỏ quên ngay trước giờ xuất cảnh, kịp về nước.

Xúc động nhất phải kể đến trường hợp của hành khách N.T.A.L (22 tuổi), vừa nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam. Vào ngày 13.2, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ga quốc tế, trung úy Nguyễn Thành Hiện, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 4 đã nhặt được 1 túi xách màu đen bị bỏ quên.

Các cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trả lại tài sản cho hành khách

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về túi xách, ví tiền bị bỏ quên, lãnh đạo đơn vị đã lập tức chỉ đạo các tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Công tác trích xuất hệ thống camera giám sát tại các khu vực soi chiếu, phòng chờ và sảnh nhà ga được tiến hành khẩn trương. Qua những hình ảnh ghi lại, các công an tỉ mỉ nhận dạng đặc điểm ngoại hình, trang phục và lịch trình di chuyển của hành khách để xác định chính xác thời điểm tài sản bị thất lạc.

Hành khách vui mừng vì sớm nhận được tài sản của mình

Ngay sau khi xác minh được chủ nhân tài sản, Công an cửa khẩu đã nhanh chóng liên hệ với chị N.T.A.L để trả tài sản. Nhận lại được tài sản của mình, chị N.T.A.L vô cùng xúc động.

Trong lá thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nữ hành khách trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nơi cửa ngõ TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về tài sản khách làm mất, các các bộ chiến sĩ tích cực tìm kiếm, trả lại

Những lá thư cảm ơn mộc mạc gửi đến các chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là phần thưởng quý giá, ghi nhận tinh thần trách nhiệm trong việc tìm lại tài sản thất lạc cho hành khách tại cửa ngõ quốc tế, góp phần mang đến sự an tâm, ấm lòng khi đặt chân đến TP.HCM.