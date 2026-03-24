Nhật Kim Anh chia sẻ 'tin vui' sau khi bí mật sinh con

Tại sự kiện khai máy dự án, khoảnh khắc Nhật Kim Anh gặp gỡ cùng dàn người đẹp như Minh Hằng, Rima Thanh Vy được nhiều người quan tâm. Vốn gắn liền với các vai diễn trên phim truyền hình, việc nữ diễn viên hiếm hoi góp mặt trong một tác phẩm điện ảnh mang màu sắc huyền bí gây tò mò cho người hâm mộ.
Bật mí về lần tái xuất này, Nhật Kim Anh hài hước nói rằng “sẽ cố gắng lấy nước mắt khán giả”. Giọng ca 8X bộc bạch ở mỗi giai đoạn, kịch bản và thị hiếu xem phim của khán giả sẽ khác đi. Do đó, cô quan niệm: “Tôi không biết khán giả sẽ trông chờ điều gì nhưng vai diễn trong Mẹ mìn sẽ là vai diễn hấp dẫn để gửi tới người hâm mộ. Cũng lâu lắm rồi tôi mới trở lại màn ảnh rộng nên trong lần tái xuất này, hy vọng rằng sẽ được mọi người yêu thương”.
Nhật Kim Anh bày tỏ niềm hào hứng khi được làm việc cùng Minh Hằng. Nhận xét về đồng nghiệp, giọng ca Lâu đài cát bày tỏ: “Tôi gọi Hằng là “mẹ bé Mỡ”. Được đóng phim với bạn là một trải nghiệm tuyệt vời, vì bạn dễ thương lắm. Dàn diễn viên của phim Mẹ mìn ai cũng tràn đầy năng lượng nên hy vọng rằng sẽ cùng kết hợp để tạo nên một dự án chất lượng”.
Ai đóng 'Mẹ mìn' cùng Nhật Kim Anh?
Ngoài ra, phim điện ảnh Mẹ mìn còn có sự tham gia của các diễn viên như Phát La, Huỳnh Nhật, Khương Lê… Về góc nhìn thị trường, ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng giám đốc V Studio - nhận định dòng phim kinh dị tại Việt Nam vẫn đang duy trì sức hút đáng kể với khán giả, nhưng để tạo dấu ấn lâu dài, các nhà làm phim cần đầu tư nhiều hơn vào chất lượng nội dung và mặt hình ảnh.
Ông Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh: “Mẹ mìn là dự án chào sân của V Studio, nhưng chúng tôi kỳ vọng bộ phim sẽ mang đến một màu sắc kinh dị mới, khác biệt so với những gì khán giả từng thấy trên màn ảnh Việt”.
