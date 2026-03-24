Nhật Kim Anh chia sẻ 'tin vui' sau khi bí mật sinh con

Thạch Anh
24/03/2026 18:54 GMT+7

Sau quãng thời gian tập trung cho vai trò làm mẹ, diễn viên Nhật Kim Anh gây bất ngờ khi xác nhận tái xuất hiện điện ảnh với vai diễn trong phim 'Mẹ mìn'.

Tại sự kiện khai máy dự án, khoảnh khắc Nhật Kim Anh gặp gỡ cùng dàn người đẹp như Minh Hằng, Rima Thanh Vy được nhiều người quan tâm. Vốn gắn liền với các vai diễn trên phim truyền hình, việc nữ diễn viên hiếm hoi góp mặt trong một tác phẩm điện ảnh mang màu sắc huyền bí gây tò mò cho người hâm mộ.

Nhật Kim Anh chia sẻ 'tin vui' sau khi bí mật sinh con - Ảnh 1.

Nhật Kim Anh rạng rỡ trong lần tái xuất màn ảnh rộng

Ảnh: NSX

Bật mí về lần tái xuất này, Nhật Kim Anh hài hước nói rằng “sẽ cố gắng lấy nước mắt khán giả”. Giọng ca 8X bộc bạch ở mỗi giai đoạn, kịch bản và thị hiếu xem phim của khán giả sẽ khác đi. Do đó, cô quan niệm: “Tôi không biết khán giả sẽ trông chờ điều gì nhưng vai diễn trong Mẹ mìn sẽ là vai diễn hấp dẫn để gửi tới người hâm mộ. Cũng lâu lắm rồi tôi mới trở lại màn ảnh rộng nên trong lần tái xuất này, hy vọng rằng sẽ được mọi người yêu thương”.

Nhật Kim Anh chia sẻ 'tin vui' sau khi bí mật sinh con - Ảnh 2.

Sao nữ 8X hào hứng khi được làm việc với những gương mặt trẻ trong Mẹ mìn

Ảnh: NSX

Nhật Kim Anh bày tỏ niềm hào hứng khi được làm việc cùng Minh Hằng. Nhận xét về đồng nghiệp, giọng ca Lâu đài cát bày tỏ: “Tôi gọi Hằng là “mẹ bé Mỡ”. Được đóng phim với bạn là một trải nghiệm tuyệt vời, vì bạn dễ thương lắm. Dàn diễn viên của phim Mẹ mìn ai cũng tràn đầy năng lượng nên hy vọng rằng sẽ cùng kết hợp để tạo nên một dự án chất lượng”.

Ai đóng 'Mẹ mìn' cùng Nhật Kim Anh?

Nhật Kim Anh chia sẻ 'tin vui' sau khi bí mật sinh con - Ảnh 3.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là sự trở lại của Minh Hằng trên màn ảnh rộng sau khoảng 3 năm vắng bóng. Trước đó, cô gây ấn tượng với loạt vai diễn trong Sắc đẹp ngàn cân, Bẫy ngọt ngào, Chị chị em em… Thời gian qua, việc sao nữ 8X liên tục úp mở về việc trở lại với điện ảnh khiến khán giả tò mò

Ảnh: NSX

Nhật Kim Anh chia sẻ 'tin vui' sau khi bí mật sinh con - Ảnh 4.

Việc nữ diễn viên lựa chọn thử sức với một dự án mang màu sắc huyền bí - tâm lý đủ để khơi gợi sự tò mò từ khán giả. Dù chưa tiết lộ cụ thể về nhân vật song bà mẹ một con cho biết chính sự mới lạ của vai diễn là điều khiến cô quyết định nhận lời tham gia

Ảnh: NSX

Nhật Kim Anh chia sẻ 'tin vui' sau khi bí mật sinh con - Ảnh 5.

Rima Thanh Vy là gương mặt trẻ bắt đầu được khán giả điện ảnh chú ý khi tham gia bộ phim Thanh Sói. Sau đó, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án kinh dị như Cám, Cô dâu ma... Việc tham gia Mẹ mìn được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp nữ diễn viên mở rộng hình ảnh và thử sức với những khía cạnh cảm xúc mới

Ảnh: NSX

Nhật Kim Anh chia sẻ 'tin vui' sau khi bí mật sinh con - Ảnh 6.

Khác với vai trò diễn viên thường thấy, Midu gây bất ngờ khi tiết lộ là nhà đầu tư của phim điện ảnh Mẹ mìn. Cô kể: “Trước đó, tôi đã ra mắt một công ty riêng, với định hướng là sản xuất, đầu tư phim ảnh. Gần đây, cũng có một số dự án tôi tham gia với vai trò nhà đầu tư. Còn việc trở lại với diễn xuất, tôi nghĩ đây là điều thú vị, mong mọi người hãy chờ đón”

Ảnh: NSX

Ngoài ra, phim điện ảnh Mẹ mìn còn có sự tham gia của các diễn viên như Phát La, Huỳnh Nhật, Khương Lê… Về góc nhìn thị trường, ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng giám đốc V Studio - nhận định dòng phim kinh dị tại Việt Nam vẫn đang duy trì sức hút đáng kể với khán giả, nhưng để tạo dấu ấn lâu dài, các nhà làm phim cần đầu tư nhiều hơn vào chất lượng nội dung và mặt hình ảnh. 

Ông Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh: “Mẹ mìn là dự án chào sân của V Studio, nhưng chúng tôi kỳ vọng bộ phim sẽ mang đến một màu sắc kinh dị mới, khác biệt so với những gì khán giả từng thấy trên màn ảnh Việt”.

Nhật Kim Anh, Khả Như... khoe sắc trên thảm đỏ ra mắt 'Truy tìm Long Diên Hương'

