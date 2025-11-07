Nhật Kim Anh: Tôi chấp nhận 'hết thời'

Nhật Kim Anh rạng rỡ tại sự kiện ra mắt MV mới của Phương Trinh Jolie ẢNH: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Nhật Kim Anh nói cô và Phương Trinh Jolie biết nhau từ lâu. Khi đàn em ngỏ lời mời tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới, diễn viên Tiếng sét trong mưa sắp xếp công việc để tham dự. Cô mừng khi thấy người em thân thiết trở lại với âm nhạc sau quãng thời gian tập trung cho vai trò “mẹ bỉm”.

Nhật Kim Anh cũng vừa chào đón con thứ 2. Đối với giọng ca Đoạn đường vắng, việc cân bằng giữa công việc và thời gian cho gia đình không đơn giản. Nhưng cô quan niệm “nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống còn rất nhiều người không bằng mình". Do đó, sao nữ lạc quan tin rằng “dù có vất vả thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đó là thiên chức làm mẹ và để mình được vất vả như vậy thì cũng xứng đáng”.

Nhật Kim Anh sau khi sinh con

Thời gian qua, Nhật Kim Anh cũng trở lại với âm nhạc bằng dự án Cát bụi dần tan trôi. Sao nữ phủ nhận tin đồn không quan trọng cát sê đóng phim vì kinh tế đã ổn định. Cô hài hước cho biết đây là “nỗi oan bao nhiêu năm nay”, đồng thời chia sẻ thêm: “Có rất nhiều lời đồn ác ý, nói tôi giàu rồi, không thèm đóng phim hay nhận show đi hát nữa, nhưng không phải như vậy”.

Sao nữ 8X hài hước cho biết cô chịu nỗi oan khi bị đồn giàu có nên không đóng phim, đi hát ẢNH: FBNV

Nhật Kim Anh khẳng định bản thân vẫn say mê với công việc nghệ thuật. Thậm chí, cô không ngại biểu diễn ở sân khấu hội chợ để phục vụ mọi người. Bởi nữ diễn viên 8X quan niệm “chỗ nào có khán giả thì tôi vẫn sẽ hát, khán giả còn nghe thì tôi còn hát. Bất cứ bộ phim nào, đạo diễn nào, bất cứ ở đâu mà có lời mời, nếu phù hợp nhân vật thì tôi sẵn sàng tham gia”.

Giọng ca Lâu đài cát nói bản thân cũng giống như bao người, vẫn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chỉ khác là ở hiện tại, cô đỡ cực hơn ngày xưa chứ không giàu có. “Mọi người đừng đồn tôi nữa, tội nghiệp cho tôi lắm. Vì bị đồn như vậy nên tôi ế show, nhiều đạo diễn họ cũng ngại mời. Có mấy chú hỏi là: 'Nghe bảo giờ con kinh doanh rồi, không đi phim nữa', tôi trả lời là không có, ai đồn ác vậy. Đó là chén cơm của mình thì làm sao mà bỏ được”, Nhật Kim Anh bộc bạch.

Trở lại với nghệ thuật sau khi sinh con, Nhật Kim Anh thừa nhận bản thân có nhiều nỗi lo, đặc biệt là việc sợ khán giả quên mình, không được đón nhận khi tái xuất. Cô lý giải: “Bởi vì niềm đam mê đã ăn trong máu rồi. Khi mình đi hát mà được khán giả yêu thương, cho dù đó chỉ là một người thôi, mình cũng cảm thấy hạnh phúc”.

Nhật Kim Anh chọn tâm thế thoải mái khi đón nhận những lời bình luận tiêu cực ẢNH: FBNV

Về những bình luận tiêu cực, đặc biệt là việc bị gọi hết thời, Nhật Kim Anh đón nhận với tâm thế cởi mở. Theo nữ diễn viên, ở độ tuổi hiện tại, cô chấp nhận rằng thời hoàng kim của mình đã qua nên không buồn lòng. Thay vào đó, sao nữ chọn sống cho hiện tại để bản thân cảm thấy được vui vẻ. Bởi với cô, còn gắn bó được với nghề, còn được khán giả yêu thương đã là niềm hạnh phúc.

“Ngày xưa tôi tưởng chừng không còn hát được nữa. Và có những lần tôi như tuyệt vọng, tại vì bị vấn đề về dây thanh quản. Tôi phẫu thuật đã 6 - 7 năm rồi và giọng hát của tôi không còn như trước. Thậm chí có lần tôi lên sân khấu và chia sẻ: 'Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng em hát'. Nhưng trời thương nên sức khỏe mình hồi phục, chỉ là không thể nào được 100% như trước. Bây giờ còn đi hát lại được đã là điều tôi rất mừng”, cô nói.

Từ quan điểm đó, Nhật Kim Anh cho rằng ở hiện tại, được cống hiến cho nghệ thuật là một niềm vui. Còn với những bình luận tiêu cực, nữ diễn viên nói điều đó không ảnh hưởng nhiều đến mình. Cô cho rằng hiện tại là thời của các bạn trẻ và khi chứng kiến nền nghệ thuật phát triển, sao nữ 8X thấy tự hào. “Các bạn trẻ là người thay thế mình đứng trên hàng ngũ đó, đưa nền tảng âm nhạc cũng như điện ảnh vươn tầm thì mình mừng, chứ tại sao lại phải buồn? Chỉ có những người đánh giá người khác mới phải nên buồn”, cô bộc bạch.