Nhật phủ nhận quấy rối nhóm tàu sân bay Trung Quốc

Trong tuần này, hải quân Trung Quốc cáo buộc rằng các tàu và máy bay Nhật Bản "liên tục tham gia vào các hoạt động theo dõi, giám sát, quấy rối và khiêu khích ở cự ly gần".

Theo hải quân Trung Quốc, một đội hình do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu đã hoạt động ở các khu vực bao gồm Biển Đông và Tây Thái Bình Dương trong "nhiều vòng tập trận tấn công và phòng thủ ngày đêm" trong suốt 40 ngày.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia cuộc tập trận ở phía tây Thái Bình Dương ngày 18.4.2018 Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận mới có sự tham gia của tàu và máy bay, nhằm thử nghiệm "khả năng tác chiến dựa trên hệ thống ở vùng biển xa", theo AFP dẫn lại thông báo do hải quân Trung Quốc đăng trên tài khoản WeChat của mình.

Lực lượng này khẳng định đội hình tàu sân bay Liêu Ninh "duy trì trạng thái cảnh giác cao độ trong suốt thời gian tập trận, cho các máy bay hoạt động từ tàu sân bay xuất kích tác chiến... và liên tục đáp trả những hành động nguy hiểm của phía Nhật Bản".





Nhật Bản đưa tên lửa chống hạm đến đảo ở Thái Bình Dương

Đáp lại, Văn phòng Tham mưu liên hợp thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào cuối ngày 24.6 viết trên mạng xã hội X rằng những tuyên bố trên "vô căn cứ".

Văn phòng Tham mưu liên hợp nhấn mạnh: "Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ sẽ tiếp tục tiến hành giám sát và theo dõi một cách chuyên nghiệp và ổn định trên vùng biển và không phận xung quanh đất nước chúng tôi".

Trong một tuyên bố ngày 1.6, Văn phòng Tham mưu liên hợp cho hay đội tàu chiến Trung Quốc nói trên đã tiến hành tập trận ở phía đông Philippines vào cuối tháng 5 và lực lượng Nhật Bản đã tiến hành "giám sát và thu thập thông tin", theo AFP.