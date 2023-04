Nhậu bên bờ sông giữa khuya, trượt chân rơi xuống nước tử vong

Ngày 2.4, lãnh đạo UBND P.3 (TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, người đàn ông rơi xuống sông Hiếu tử vong đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Người nhái tìm kiếm thi thể ông U. trong đêm PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH CÔNG AN QUẢNG TRỊ

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 2.4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) nhận được tin báo của Công an P.3, TP.Đông Hà tại khu vực đập ngăn mặn sông Hiếu, thuộc địa phận P.3 có người bị đuối nước.

Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Một số vật dụng của ông U. ở trên bờ PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH CÔNG AN QUẢNG TRỊ

Đến 3 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp tìm thấy thi thể người đàn ông tại vị trí trên. Người này được xác định là H.L.U (41 tuổi, trú tại khu phố 4, P.5, TP.Đông Hà).

Theo lời kể của một số thanh niên chứng kiện sự việc, thời điểm trên, ông U. đang nhậu với một số người ở đập ngăn mặn sông Hiếu. Sau đó, ông U. đi vệ sinh nhưng không may trượt chân ngã xuống sông.

Có 2 thanh niên phát hiện sự việc đã lao xuống sông cứu ông U. Tuy nhiên, 1 trong 2 người không biết bơi, người còn lại cố gắng kéo ông U. nhưng không được, nước lại rất sâu, nên chạy đi báo cơ quan chức năng.

Thông tin ông U. gặp nạn được thông báo cho Công an P.3 và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị).