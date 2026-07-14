Nhẹ gánh lo toan đầu năm học

Từ năm học mới, TP.HCM sẽ triển khai chính sách miễn phí cho mượn sách giáo khoa (SGK) đối với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Sau đó, chương trình sẽ được mở rộng theo lộ trình để bao phủ tất cả các khối lớp vào năm 2029. Riêng đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh là người dân tộc thiểu số, thành phố sẽ cấp miễn phí hoàn toàn SGK thay vì cho mượn.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hương (30 tuổi, ngụ P.Xóm Chiếu) chia sẻ, hiện tại giá mỗi bộ SGK dao động khoảng 200.000 - 300.000 đồng, việc thành phố cho mượn sách miễn phí và hướng tới dùng chung một bộ sách sẽ giúp các gia đình tiết kiệm được khoản chi phí mua sách mới mỗi năm. "Tôi có 2 con cách nhau 2 tuổi. Những năm trước, do nhà trường thay đổi loại sách liên tục nên con sau không dùng lại được sách của con trước, rất lãng phí. Chính sách mới không chỉ giúp gia đình tiết kiệm chi phí mà còn có thể tận dụng lại sách cũ cho các năm học sau", chị Hương nói.

TP.HCM sẽ triển khai chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí đối với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chị Đỗ Thị Ngọc Hân (33 tuổi, ngụ P.Vườn Lài) có con chuẩn bị vào lớp 6, cho biết chị vô cùng nhẹ lòng: "Những năm trước, tôi phải đi qua nhiều cửa hàng lớn nhỏ để gom đủ bộ sách cho con vì tình trạng khan hiếm, nơi có cuốn này lại thiếu cuốn kia. Nghe tin thành phố cho mượn sách miễn phí, tôi mừng lắm vì không còn phải vất vả ngược xuôi tìm mua sách như trước nữa".

Chị Trần Thị Thu Thảo (35 tuổi, ngụ P.Bình Phú) có 2 con chuẩn bị học lớp 6 và lớp 9, cho biết mỗi năm riêng tiền mua sách cho 2 con học ở 2 trường khác nhau đã ngốn gần cả triệu đồng do mỗi nơi dùng một bộ sách khác nhau. Chị Thảo kỳ vọng chủ trương này sẽ thay đổi thói quen mua sắm SGK của phụ huynh và giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính vốn rất nhiều khoản phải chi vào dịp tựu trường.

Đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại TP.HCM, chính sách cấp SGK miễn phí giống như một món quà tiếp sức kịp thời, mang cả giá trị vật chất lẫn tinh thần.

Là mẹ của 4 người con đang học các cấp từ mầm non đến lớp 12, chị Aixah (36 tuổi, người Chăm, ngụ P.Chánh Hưng) cho biết kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc tự do của chồng, trong khi chị ở nhà chăm con nên nhiều lúc gặp khó khăn. Dù học sinh đã được miễn học phí, nhưng các khoản chi phí bán trú, sinh hoạt, dụng cụ học tập mỗi tháng vẫn lên tới vài triệu đồng.

"Đối với gia đình đông con như tôi, chi phí mua sách đầu năm luôn là một khoản tiền không nhỏ. Việc được hỗ trợ SGK miễn phí giúp giảm bớt đáng kể áp lực tài chính, giúp chúng tôi có thêm điều kiện để chăm lo các khoản khác cho con", chị Aixah bộc bạch.

Ở gần nhà chị Aixah, chị Sity Phahimah (36 tuổi) cũng không giấu được vui mừng. Có 2 con đang đi học, chị Phahimah nhẩm tính ngoài học phí, mỗi tháng chị phải đóng hơn 900.000 đồng cho con nhỏ và hơn 500.000 đồng cho con lớn về các khoản phí dịch vụ, bán trú tại trường. Việc được cấp SGK miễn phí giúp gia đình chị tiết kiệm được một khoản tiền cố định để trang trải cuộc sống. Chị cũng mong muốn thời gian tới Nhà nước sẽ có thêm nhiều chương trình học bổng hoặc mở rộng diện hỗ trợ để nhiều học sinh nghèo được tiếp cận.

Dưới góc nhìn của thế hệ trẻ, chị Quảng Thị Thanh Thúy (23 tuổi, người Chăm, ngụ P.Bình Thạnh) chia sẻ, dù chưa có con ở tuổi đến trường, nhưng khi chứng kiến các cháu trong gia đình nhận được sự quan tâm của thành phố, chị thấy rất tự hào. Theo chị Thúy, đây là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính quyền dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực mạnh mẽ để các em học sinh có cơ hội tiếp cận giáo dục tốt hơn.