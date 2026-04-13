'Nhị kiếp kỳ duyên' - sắc màu liêu trai và khát vọng tiếp nối duyên nghề

Vở diễn đưa khán giả vào không gian đậm màu sắc liêu trai, xoay quanh mối lương duyên vượt thời gian của Trầm Bích (TK Trina). Sau biến cố gia đình, linh hồn Trầm Bích gặp gỡ và đồng hành cùng chàng thư sinh Nguyên Tam (Hoàng Hải). Mối tình trải qua những thử thách nghiệt ngã của luật trời và lòng người, dẫn đến sự tái sinh đầy trớ trêu nhưng cũng rất kỳ diệu.

Hoàng Hải và TK Trina trong vở Nhị kiếp kỳ duyên ẢNH: H.K

Xử lý chất liệu kỳ ảo vốn là bài toán khó trên sân khấu để vừa trữ tình nhưng cũng vừa mộng mị. TK Trina đã giải bài toán này bằng tiết tấu nhanh, mạch lạc. Âm nhạc là sự kết hợp hài hòa giữa các điệu lý, bài bản cải lương cùng tân nhạc mang âm hưởng ngũ cung, tạo cảm giác hiện đại mà không làm mất đi bản sắc. Những đoạn bi được đẩy lên cao trào bằng vọng cổ hợp lý, xen lẫn những mảng hài nhẹ nhàng, duyên dáng.

Trong vai trò "đa năng": tác giả, đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính, TK Trina cho thấy sự dấn thân đáng nể. Cô hóa thân thành 2 tính cách đối lập: một Trầm Bích khuê các, u buồn và một Ngọc Bích hiếu động, đầy năng lượng. Sự chuyển hóa tâm lý và ngôn ngữ hình thể tinh tế cho thấy nội lực của một người con nhà nòi. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật có ba mẹ là nghệ sĩ cải lương, TK Trina từng hát tân nhạc tại Mỹ, bỗng yêu và muốn quay về cội nguồn nên cô đã thực hiện nhiều chương trình phim cải lương như Thiên tình sử Huyền Trân - Khắc Chung, An Tư truyền sử ký, Truyền thuyết Cổ Loa thành…

Đồng hành cùng TK Trina là Hoàng Hải - nam nghệ sĩ sáng sân khấu, ca diễn tự nhiên đầy nội lực và vũ đạo mượt mà. Vở diễn còn có sự hiện diện của những tên tuổi gạo cội như NSND Mỹ Hằng, NSƯT Tô Châu, Chí Bảo, Nguyễn Hoài Thanh...