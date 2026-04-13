Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Nhị kiếp kỳ duyên' - sắc màu liêu trai và khát vọng tiếp nối duyên nghề

Tạ Anh Vũ
13/04/2026 07:04 GMT+7

Tối 11.4, Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM) đông kín khán giả đến với vở cải lương Nhị kiếp kỳ duyên (tác giả - đạo diễn: TK Trina). Đây là dự án nằm trong chương trình Đêm tiếp nối duyên nghề của TK Trina - một nghệ sĩ trẻ đang nỗ lực tự kiến tạo con đường nghệ thuật riêng biệt.

Vở diễn đưa khán giả vào không gian đậm màu sắc liêu trai, xoay quanh mối lương duyên vượt thời gian của Trầm Bích (TK Trina). Sau biến cố gia đình, linh hồn Trầm Bích gặp gỡ và đồng hành cùng chàng thư sinh Nguyên Tam (Hoàng Hải). Mối tình trải qua những thử thách nghiệt ngã của luật trời và lòng người, dẫn đến sự tái sinh đầy trớ trêu nhưng cũng rất kỳ diệu.

Hoàng Hải và TK Trina trong vở Nhị kiếp kỳ duyên

ẢNH: H.K

Xử lý chất liệu kỳ ảo vốn là bài toán khó trên sân khấu để vừa trữ tình nhưng cũng vừa mộng mị. TK Trina đã giải bài toán này bằng tiết tấu nhanh, mạch lạc. Âm nhạc là sự kết hợp hài hòa giữa các điệu lý, bài bản cải lương cùng tân nhạc mang âm hưởng ngũ cung, tạo cảm giác hiện đại mà không làm mất đi bản sắc. Những đoạn bi được đẩy lên cao trào bằng vọng cổ hợp lý, xen lẫn những mảng hài nhẹ nhàng, duyên dáng.

Trong vai trò "đa năng": tác giả, đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính, TK Trina cho thấy sự dấn thân đáng nể. Cô hóa thân thành 2 tính cách đối lập: một Trầm Bích khuê các, u buồn và một Ngọc Bích hiếu động, đầy năng lượng. Sự chuyển hóa tâm lý và ngôn ngữ hình thể tinh tế cho thấy nội lực của một người con nhà nòi. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật có ba mẹ là nghệ sĩ cải lương, TK Trina từng hát tân nhạc tại Mỹ, bỗng yêu và muốn quay về cội nguồn nên cô đã thực hiện nhiều chương trình phim cải lương như Thiên tình sử Huyền Trân - Khắc Chung, An Tư truyền sử ký, Truyền thuyết Cổ Loa thành

Đồng hành cùng TK Trina là Hoàng Hải - nam nghệ sĩ sáng sân khấu, ca diễn tự nhiên đầy nội lực và vũ đạo mượt mà. Vở diễn còn có sự hiện diện của những tên tuổi gạo cội như NSND Mỹ Hằng, NSƯT Tô Châu, Chí Bảo, Nguyễn Hoài Thanh...

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận