'Nhiệm vụ: bất khả thi 8', 'Lilo & Stitch' đẩy doanh thu lên mức kỷ lục

Người hâm mộ Tom Cruise đến xem nam diễn viên và những pha nguy hiểm chết người do anh đóng trong Nhiệm vụ: bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng. Đây là phần thứ 8 trong loạt phim hành động, được quảng bá là lần xuất hiện cuối cùng của Tom Cruise trong vai điệp viên Ethan Hunt.

Khán giả - đa số là gia đình - thích thú thưởng thức Lilo & Stitch, phiên bản làm lại từ bộ phim hoạt hình kinh điển năm 2002 về một người ngoài hành tinh màu xanh tinh nghịch được hai chị em gái ở Hawaii nhận nuôi.

Tom Cruise tự đóng các pha nguy hiểm trong Nhiệm vụ bất khả thi 8 ẢNH: CJ CGV

Công ty phân tích và đo lường truyền thông toàn cầu Comscore ước tính doanh thu bán vé từ 23 - 26.5 của 10 bộ phim đứng đầu đạt 326,7 triệu USD tại Mỹ và Canada. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó là 314,3 triệu USD cho kỳ nghỉ lễ cuối tuần, được thiết lập vào năm 2013 khi bộ phim Fast & Furious 6 ra mắt.

Doanh thu của Lilo & Stitch và Nhiệm vụ: bất khả thi 8 mang lại tín hiệu tích cực cho ngành kinh doanh phim ảnh, vốn vẫn thấp hơn mức trước đại dịch về doanh số bán vé hằng năm. Các cuộc đình công của công nhân Hollywood vào năm 2023 và sự cạnh tranh từ các dịch vụ phát trực tuyến đã gây ảnh hưởng đến doanh thu phim.

Nhiều nhà phân tích phòng vé cho biết một loạt phim hấp dẫn khán giả giúp tăng doanh thu phòng vé trong 2 tháng trước, nâng cao sự quan tâm của khán giả đối với 2 bộ phim ra mắt vào cuối tuần qua.

Shawn Robbins, Giám đốc phân tích phim của Công ty bán vé Fandango kiêm nhà sáng lập và chủ sở hữu Box Office Theory, cho biết: "Thành công đó đã chuyển thành động lực đáng kể. Hai hãng phim lớn cho ra mắt 2 bộ phim rất khác nhau dành cho 2 đối tượng khán giả cũng rất khác nhau và một lần nữa chứng minh rằng việc đi xem phim vẫn là một phần quan trọng trong nền văn hóa đại chúng".

Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích truyền thông cấp cao tại Comscore, nhìn nhận một số phim ăn khách trước đó vẫn đang được chiếu tại rạp, đóng góp vào doanh thu cuối tuần qua.

A Minecraft Movie dựa trên một trò chơi điện tử phổ biến, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 940,6 triệu USD kể từ khi phát hành vào đầu tháng 4. Phim kinh dị Sinners có sự tham gia của Michael B.Jordan tăng lên 339 triệu USD. Cả hai đều được phân phối bởi Warner Bros.

Comscore xác nhận doanh thu bán vé tính đến thời điểm hiện tại ở Mỹ và Canada đạt tổng cộng 3,1 tỉ USD, cao hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng thấp hơn 28% so với năm trước đại dịch 2019. Bom tấn Avengers: Endgame đạt doanh thu cao thứ 2 mọi thời đại với 2,8 tỉ USD, làm bùng nổ các bảng xếp hạng vào cuối tháng 4.2019 khi khởi chiếu.

'Nhiệm vụ: bất khả thi 8' và 'Lilo & Stitch' cũng đạt doanh thu cao ở nước ngoài

Lilo & Stitch (do Disney sản xuất) thu thêm 158,7 triệu USD tại thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 314,7 triệu USD.

Cảnh trong phim Lilo & Stitch ẢNH: GALAXY

Nhiệm vụ: bất khả thi 8 được Paramount Global phân phối, thu về 205,5 triệu USD trên toàn thế giới, trong đó 127 triệu USD đến từ bên ngoài Mỹ và Canada.

Các chủ rạp hy vọng sự nhiệt tình đến rạp của công chúng sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè - mùa lớn nhất của Hollywood dành cho việc đi xem phim. Các phim sắp phát hành bao gồm Superman, bản làm lại người đóng phim hoạt hình How to Train Your Dragon và F1 có sự tham gia của ngôi sao Brad Pitt trong vai một tay đua công thức 1.

Tại Việt Nam, Lilo & Stitch hiện đứng thứ 2 doanh thu phòng vé cuối tuần qua với 5,5 tỉ đồng, xếp sau Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh đạt 59 tỉ đồng. 2 phim hoạt hình này đều vượt doanh thu cuối tuần qua của Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu và Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

Nhiệm vụ: bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng ra rạp tại Việt Nam từ ngày 30.5.