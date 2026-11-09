Nhiều bác sĩ tại TP.HCM bị tước chứng chỉ hành nghề

Ngày 9.11, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Theo đó, nhiều cơ sở y tế và cá nhân bị xử phạt do vi phạm phạm vi chuyên môn, hành nghề không có chứng chỉ (giấy phép hành nghề), quảng cáo sai quy định và các vi phạm khác. Tổng số tiền phạt hơn 410 triệu đồng; ngoài ra, một đơn vị bị buộc nộp lại 2,3 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Trong các trường hợp bị xử phạt, có những vi phạm liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn. Chi nhánh Công ty CP Healthcare YBL - Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (phường Phú Mỹ) bị phạt 80 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép. Một bác sĩ tại phòng khám bị tước chứng chỉ hành nghề số khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp trong 1 tháng.

Ông B.H.N (phường Nhiêu Lộc) bị xử phạt 15 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 3 tháng. Nguyên nhân là ông thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có xâm nhập cơ thể nhưng không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện.

Sở Y tế TP.HCM mạnh tay trong xử lý vi phạm hành nghề y dược ẢNH MINH HỌA: AI

Công ty TNHH một thành viên Paragon Premium Aesthetic Services (phường Tân Định) bị xử phạt 48 triệu đồng vì sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, công ty bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng; người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 1 tháng.

Hộ kinh doanh Phòng Răng Việt - Nhật R (xã Kim Long) bị phạt 9,5 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật vắng mặt trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền theo quy định. Ông P.V.B bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Cũng tại địa chỉ này, trong tháng 10.2026, Sở Y tế đã xử phạt bà N.T.K.A 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 7,5 tháng do khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn.

Một số trường hợp khác bị xử phạt liên quan đến hoạt động kinh doanh dược và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh.

Cụ thể, Công ty cổ phần tập đoàn y dược Phytolife (phường An Đông) bị phạt 67,3 triệu đồng vì mua bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và hành nghề dược không có chứng chỉ hành nghề. Công ty còn bị buộc nộp lại 2,3 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Địa điểm kinh doanh nha khoa 5S Lê Văn Thọ - Công ty cổ phần 5S Sài Gòn (phường Thông Tây Hội) bị xử phạt 60 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động, đồng thời bị buộc tháo gỡ quảng cáo vi phạm.

Công ty TNHH Phòng khám quốc tế Amber Beauty (phường Nhiêu Lộc) cũng bị phạt 60 triệu đồng vì quảng cáo có nội dung gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Công ty bị buộc tháo gỡ quảng cáo vi phạm.

Ngoài các cơ sở, cá nhân nêu trên, ông T.T.N.K (phường Sài Gòn) bị xử phạt 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Cùng địa chỉ, ông L.P.P.H bị phạt 2 triệu đồng vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục theo quy định.