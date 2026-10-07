Nhiều bạn đọc giúp trẻ mồ côi qua trang web bảo trợ

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Đến nay, trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc nhất trên trang web là Nguyễn Khả Ái (Mã hồ sơ: 00005). Mẹ mất do Covid-19 khi em mới gần 1 tháng tuổi, Khả Ái lớn lên trong vòng tay của cha và hai bên nội ngoại. Hiện cha em làm nghề sửa xe gắn máy, cuộc sống còn nhiều lo toan… Không chỉ chuyển khoản, nhiều bạn đọc còn nhắn gửi những lời yêu thương đến em. Bạn đọc Huỳnh Quang Bảo Hòa ủng hộ Khả Ái 500.000 đồng kèm lời nhắn: "Chúc con mạnh mẽ vững bước trên con đường tương lai!". Hay lời nhắn: "Mong cuộc đời của con sẽ thuận lợi và nhiều may mắn đến với con hơn" từ bạn đọc Nguyễn Thị Minh Hương.

Tương tự, bạn đọc dành nhiều tình cảm, lời nhắn tâm tình cho các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, mất mẹ, mất cha trong đại dịch Covid-19. Bạn đọc Vương Thị Phương Thảo nhắn gửi trẻ Đào Công Thành (Mã hồ sơ 000314): "Chúc con trai hay ăn chóng lớn, ngoan ngoan lễ phép nha. Cô gửi chút tấm lòng nhỏ bé…".

Tính đến ngày 5.10.2026, tổng số tiền bạn đọc đóng góp qua trang web là hơn 43 triệu đồng. Báo Thanh Niên xin chân thành cảm ơn tình cảm của quý bạn đọc dành cho trẻ mồ côi trong chương trình.

Danh sách tấm lòng vàng ghi nhận sự đóng góp của quý bạn đọc qua trang web được cập nhật thường xuyên trên https://baotrotremocoi.thanhnien.vn và chuyên mục Bạn đọc trên Thanh Niên Online (https://thanhnien.vn).