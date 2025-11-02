Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Nhiều bạn trẻ vận động hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung

An Vy
An Vy
02/11/2025 07:00 GMT+7

Nhiều bạn trẻ đã không quản ngày đêm vận động hàng hóa để giúp đỡ đồng bào miền Trung có cái ăn, cái mặc trong những ngày chờ nước rút...

Chiều tối, Nguyễn Thành Tiến (28 tuổi), ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM (trước là xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), đạp xe mang theo 20 bịch bánh và 5 kg chả đi gửi đồng bào miền Trung.

Nhiều bạn trẻ vận động hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 1.

Tiến đạp xe hơn 15 km để đi gửi đồ hỗ trợ bà con miền Trung

ẢNH: AN VY

Nơi Tiến dừng chân là KP.5, P.Tân Thành cũ (nay là KP.14, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM), điểm sinh hoạt khu phố này được các bạn trẻ tận dụng làm nơi tập kết đồ gửi ra miền Trung.

Tiến cho biết từ nhà anh đến đây hơn 15 km. "Sau giờ làm việc, mình vội vã đi mua bánh vì biết ở đây có nhận nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt. Mình đọc tin tức thấy thương quá nên muốn chung tay để giúp đỡ bà con", Tiến nói.

Hôm trước đó, Tiến còn đặt hàng xóm làm gấp 5 kg chả lụa để gửi bà con miền Trung. Tuy nhiên, khi tới đây, Tiến được mọi người nói rằng ở đây hạn chế nhận đồ ăn như chả, đồ ăn nóng… vì việc vận chuyển xa dễ làm hư đồ. "Mình tiếc lắm nhưng cũng đành vậy. Mình quyết định gửi lại chả cho các bạn tình nguyện viên ở đây. Thấy bạn nào cũng nhiệt huyết, mình thấy rất thương", Tiến nói.

Nhiều bạn trẻ vận động hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 2.

Cô gái còn viết thêm những tâm thư lên những chiếc thùng để gửi yêu thương cho bà con vùng lũ

ẢNH: AN VY

Bên trong kho, không khí sôi nổi như hội. Hơn 70 tấn hàng chất cao ngất từ tã lót, mì gói, gạo, sữa… xếp chồng lớp lớp.

Nguyễn Thị Vinh (22 tuổi), ngụ P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, cho biết cô mang tới đây 1.000 chiếc chăn mền. Cô gái nhỏ nhắn còn viết thêm lá thư để động viên bà con: "Miền Trung ơi cố lên!", rồi cẩn thận dán lên những chiếc thùng.

"Mình định chỉ mang tặng đồ rồi về, nhưng thấy thiếu người, đành ở lại", Vinh cười, tay thoăn thoắt dán nhãn. Vinh cho biết từ sáng đến tối, cô cùng nhóm bạn mới quen bạn phân loại, ghi chép, khuân vác…

Trần Thanh Phong, Đỗ Thị Thùy Trang (Trường ĐH Công thương TP.HCM) và Đỗ Phúc Phụng Nhi (Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM) lặn lội từ Q.12, H.Hóc Môn (cũ), mang theo rất nhiều cá hộp, sữa, bánh ngọt… để gửi bà con miền Trung. "Mình thấy mọi người đã gửi nhiều gạo, nên tụi mình mua thêm cá hộp để bà con ăn kèm cơm", Phong giải thích.

Nhiều bạn trẻ vận động hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung- Ảnh 3.

Các bạn trong FC (fanclub - nhóm fan) Má Lúm của diễn viên Lâm Thanh Nhã và FC Người Thương của nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon mang quà, phụ mọi người tải hàng lên xe

ẢNH: AN VY

Anh chàng cho biết khi đến nơi, cả nhóm đều choáng ngợp khi thấy số lượng hàng hóa xếp đầy nhà văn hóa, tình nguyện viên tíu tít cảm ơn dù chỉ nhận thêm vài thùng mì… "Mọi người thân thiện lắm, ai cũng nói cám ơn dù họ cũng là người gửi đồ như tụi mình", Phong nói tiếp.

Triệu Thế Kiệt, học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM), dành trọn buổi chiều phụ khuân vác. "Nhiều bạn học sinh khác cũng đến, tụi em muốn làm gì đó cho bà con. Em mong rằng bà con miền Trung cố lên, sớm ổn định, trở lại cuộc sống", Kiệt nói.

Chị Ngô Mai, chủ nhiệm CLB Nguyện ước hồng, cho biết: "Hơn 70 tấn hàng đã lên xe đi Đà Nẵng (trước là Quảng Nam), Huế, Quảng Ngãi từ rạng sáng 31.10. Tối nay chúng tôi sẽ xuất phát thêm một chuyến xe nữa để gửi yêu thương của bà con TP.HCM đến bạn bè miền Trung".

Theo chị Mai, hàng hóa chất đầy kho, nhưng lòng người còn đầy hơn. Những gói bánh, thùng mì, chiếc chăn đều mang tấm lòng yêu thương, động viên từ TP.HCM gửi đến người dân miền Trung đang oằn mình sau cơn lũ dữ.

Tin liên quan

Lũ lụt tại Nghệ An: Tài xế công nghệ, shipper, bảo vệ lên đường cứu trợ

Lũ lụt tại Nghệ An: Tài xế công nghệ, shipper, bảo vệ lên đường cứu trợ

Bão tan, lũ về, Nghệ An chìm trong cảnh tan hoang với những tổn thất nặng nề. Trước tình cảnh ấy, nhiều bạn trẻ từ khắp nơi đã nhanh chóng lên đường, mang theo áo phao, lương thực, nước uống và cả trái tim nhiệt huyết để tiếp sức cho người dân vùng lũ.

Thành đoàn Hà Nội cứu trợ người dân vùng lũ lụt xã Đa Phúc trong đêm

Khám phá thêm chủ đề

Cứu trợ đồng bào miền Trung Bạn trẻ TP. HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận