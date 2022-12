Nhiều chỉ số thấp, các chỉ tiêu quan trọng không đạt kế hoạch

Kon Tum: Các chỉ số thuộc nhóm thấp nhất cả nước

Ngày 8.12, diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Kon Tum khóa 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.



Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 17.627 tỉ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.000 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 23.191 tỉ đồng; thu hút 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.655,6 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 320,8 triệu USD; thu hút được 1,1 triệu lượt khách du lịch, với tổng doanh thu ước đạt 265 tỉ đồng.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, chi ngân sách nhà nước... không đạt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh còn hạn chế, xếp hạng các chỉ số (PCI, PAPI, PAR INDEX) thuộc nhóm thấp nhất cả nước trong nhiều năm liền nhưng chưa có giải pháp để khắc phục hiệu quả.

Chỉ số PCI của tỉnh Kon Tum năm 2021 đạt 58,95 điểm, đứng thứ 61/63 trên cả nước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 đạt 39.89 điểm. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2021 đạt 82,45 điểm, xếp thứ 59/63 trên cả nước.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án quan trọng của tỉnh chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án ở một số đơn vị, địa phương thấp. Tình trạng vi phạm luật Lâm nghiệp chưa được ngăn chặn, còn xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai. Tội phạm về trật tự xã hội chưa được kiềm chế.





Trong năm 2023, tỉnh Kon Tum đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt từ 10% trở lên; thành lập mới 360 doanh nghiệp; trồng mới trên 4.000 ha rừng, 1.100 ha cây ăn quả, 1.000 ha mắc ca, 500 ha sâm Ngọc Linh, 900 ha cây dược liệu khác; xây dựng thêm 3 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia.

Kon Tum cũng hứa hẹn sẽ phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 5 bậc so với năm 2022.

Gia Lai: Nhiều chỉ tiêu quan trọng chưa đạt

Thông tin từ kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa 12 đang diễn ra cho biết nhiều chỉ tiêu tại tỉnh này chưa đạt. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm. Việc triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết một số khu vực chưa kịp thời; lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất toàn tỉnh và một số địa phương chậm ban hành. Tình trạng vi phạm luật Lâm nghiệp, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra tại nhiều địa phương.

Đáng chú ý, chỉ tiêu chính về thu ngân sách không đạt theo nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai ước đạt 5.474 tỉ đồng, đạt 101,1% so với dự toán trung ương giao, đạt 93,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 30,5% so với năm 2021. Đặc biệt, nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ 44 tỉ đồng, đạt 11% so với dự toán trung ương và HĐND tỉnh giao, giảm 97,9% so với năm 2021.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 xảy ra 310 vụ tai nạn giao thông, làm chết 220 người, bị thương 241 người. So với năm 2021, tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số. Cụ thể, tăng 16,1% số vụ (310/267 vụ), tăng 17,02% số người chết (220/188 người) và tăng 12,62% số người bị thương (241/214 người).

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình an ninh chính trị thế giới diễn biến phức tạp; giá các loại vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, hàng hóa tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, vận tải, logistics... dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Gia Lai còn gặp nhiều khó khăn.