Quảng Ngãi: Xây dựng mô hình 'camera giám sát an ninh'

Chiều 7.12, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng mô hình “camera giám sát an ninh” tại địa bàn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu xây dựng mô hình “camera giám sát an ninh” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự; phục vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung và tại địa bàn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 nói riêng.

Mô hình “camera giám sát an ninh” do Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện được triển khai xây dựng tại địa bàn 9 xã thuộc TP.Quảng Ngãi, H.Sơn Tịnh. H.Bình Sơn, H.Mộ Đức và TX.Đức Phổ.





Nguồn kinh phí thực hiện mô hình “camera giám sát an ninh” được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, do UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ cho Công an tỉnh Quảng Ngãi.