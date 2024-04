Nhiều chiêu trò lừa đảo trên mạng: Đổi giấy phép lái xe, làm visa giá rẻ

NCSC cho biết tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang ngày càng trở nên tinh vi hơn. Trong đó lừa đảo online lan rộng, từ dịch vụ đổi giấy phép lái xe online đến làm visa giá rẻ, hướng dẫn quyết toán thuế...

Cụ thể, thời gian vừa qua, người xuất khẩu lao động trong giải quyết các thủ tục pháp lý, tìm nhà ở, hỗ trợ việc làm và đặc biệt là visa đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng tạo lập website, tài khoản Facebook giả mạo các công ty xuất khẩu lao động uy tín, đăng tải hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay, đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với chi phí “làm visa” chỉ bằng một nửa so với công ty chính ngạch khiến nhiều nạn nhân “sập bẫy” lừa đảo. Đánh vào tâm lý ham rẻ, muốn nhanh chóng, đơn giản thủ tục, đối tượng đã dẫn dụ, thường xuyên nhắn tin tương tác tạo uy tín về chất lượng dịch vụ hỗ trợ làm visa; thậm chí còn cho người lao động mượn tiền để làm thủ tục.

Nhiều chiêu trò lừa đảo online tinh vi ĐÀO NGỌC THẠCH

Một chiêu trò khác là dịch vụ thi, cấp, đổi giấy phép lái xe online. Nhiều dịch vụ cấp, đổi bằng lái xe trên mạng có mức phí từ 400.000 - 600.000 đồng. Thậm chí, có đối tượng còn quảng cáo sẽ lo "trọn gói", từ giấy khám sức khỏe và sau đó giấy phép lái xe sẽ được gửi về tận nhà. Tuy nhiên, NCSC cho rằng phần lớn đối tượng quảng cáo dịch vụ này đều không có địa chỉ thật, không có thông tin trong hệ thống đào tạo lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đã có không ít người trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo dịch vụ thi, cấp, đổi giấy phép lái xe online. Mới đây, một người có nhu cầu học bằng lái ô tô hạng FC ở tỉnh Bắc Kạn đã bị đối tượng L.T.D tại An Giang lừa đảo hơn 15 triệu đồng từ việc thuê làm bằng lái xe ô tô qua mạng. Bên cạnh việc có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin - Truyền thông) cũng cho biết việc cung cấp thông tin cá nhân với người lạ - như các đối tượng đổi giấy phép lái xe online có thể khiến người dân gặp một số vấn đề như: bị đánh cắp và rao bán thông tin; bị quấy rầy bởi quảng cáo rác, thậm chí bị hack mất dữ liệu.

Nhiều kẻ lại mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo. Trong thời gian quyết toán thuế vừa qua, tại văn phòng cục thuế, cũng như các chi cục thuế đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về hành vi, thủ đoạn của nhiều đối tượng mạo danh cơ quan thuế, công chức thuế để lừa đảo như: Gọi điện thoại tự xưng là công chức của cục thuế, chi cục thuế đề nghị người nộp thuế mang căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh... đến cơ quan thuế để được gia hạn các loại thuế, làm thủ tục miễn, giảm, hưởng ưu đãi về thuế. Thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế, nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, đối tượng còn giả mạo là cơ quan chức năng gửi đường link dịch vụ công VneID giả mạo để người dân truy cập tích hợp với quảng cáo "tích hợp căn cước công dân và mã số thuế" hoặc hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên ứng dụng VneID, sau đó gửi đường link dịch vụ công sửa VneID giả mạo rồi chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng… Mục đích của đối tượng lừa đảo chiêu trò trên là đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản...