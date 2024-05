Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

3 tháng điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân 1 lần

Từ 15.5, cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân sẽ được thực hiện theo Quyết định số 5/2024/QĐ-TTg ngày 26.3.2024.

Cụ thể, việc điều chỉnh được thực hiện sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân năm N được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành - quản lý ngành) và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

Từ 15.5, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân có nhiều thay đổi VGP

Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng.

Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

Thành lập 2 thành phố thuộc tỉnh Bình Dương và Tiền Giang

Từ tháng 5, TP.Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, TP.Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang chính thức được thành lập theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

TP.Bến Cát được thành lập trên cơ sở TX.Bến Cát, rộng 234,35 km2, dân số gần 364.600, gồm 7 phường: An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An. Thành phố này giáp TP.Tân Uyên, TP.Thủ Dầu Một, các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và TP.HCM.

TP.Gò Công được lập trên cơ sở TX.Gò Công, diện tích 101,69 km2, dân số 152.000. Thành phố giáp các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và tỉnh Long An. Sau khi sắp xếp, TP.Gò Công gồm 7 phường: 1, 2, 5, Long Chánh, Long Hòa, Long Hưng, Long Thuận và 3 xã Bình Đông, Bình Xuân, Tân Trung.

Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước

Cùng có hiệu lực ngay từ ngày đầu tháng 5, Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 6.3.2024 của Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Các tiêu chuẩn chung được áp dụng đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý theo nghị định này gồm: tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng; tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; tiêu chuẩn về trình độ; tiêu chuẩn về năng lực và uy tín; tiêu chuẩn về sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác.

Nghị định cũng quy định cụ thể các tiêu chuẩn đối với từng chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc bộ, thuộc tổng cục và của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Quy định mới về xét tặng các danh hiệu

Theo Nghị định 35/2024/NĐ-CP ngày 2.4.2024 của Chính phủ, các quy định mới trong xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" sẽ có hiệu lực từ 25.5.2024.

Nghị định 36/2024/NĐ-CP ngày 4.4.2024 quy định chi tiết xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật có hiệu lực từ 20.5.2024.

Với danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú", người được phong tặng sẽ được nhận Huy hiệu, Bằng chứng nhận của Chủ tịch nước, tiền thưởng và quyền lợi khác; có nghĩa vụ giữ gìn hiện vật được khen thưởng, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, không ngừng hoàn thiện tri thức, tài năng sư phạm, chuyên môn…

Với giải thưởng về văn học, nghệ thuật, người được phong tặng được nhận Bằng chứng nhận của Chủ tịch nước, tiền thưởng và các quyền lợi khác. Tác giả được xét tặng phải giữ gìn hiện vật được khen thưởng và tiếp tục lao động sáng tạo để có nhiều tác phẩm, công trình hơn.

Mỗi tờ tiền có 1 seri riêng

Tại Thông tư 01/2024/TT-NHNN ngày 29.3.2024 về quản lý seri tiền mới in, Ngân hàng Nhà nước quy định nguyên tắc in seri như sau:

Với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành trước năm 2003, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 7 chữ số in từ 0000001 trở đi.

Với các loại tiền Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành từ năm 2003 trở đi, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 8 chữ số, trong đó hai chữ số liền kề với vần seri là hai chữ số cuối của năm sản xuất tờ tiền, 6 chữ số tiếp theo là dãy số tự nhiên in từ 000001 trở đi.

Thông tư cũng quy định mỗi tờ tiền có một seri riêng và có hiệu lực từ 14.5.2024

9 loại hàng nguy hiểm

Theo Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31.3.2024 của Chính phủ, hàng hóa nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hóa nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại, gồm: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ; khí gồm khí dễ cháy, khí độc hại…; chất lỏng dễ cháy, chất nổ lỏng khử nhạy; chất rắn dễ cháy, chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy…; chất ô xy hóa, perôxit hữu cơ; chất độc, chất gây nhiễm bệnh; chất phóng xạ; chất ăn mòn; chất và vật phẩm nguy hiểm khác.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15.5.2024.

Áp dụng mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động mới

Cũng có hiệu lực từ ngày 15.5.2024, Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH ban hành kèm theo mẫu hợp đồng xuất khẩu lao động mới. Nếu hợp đồng đã được ký kết và người lao động đã xuất cảnh trước ngày 15.5.2024 thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Sẽ áp dụng mẫu hợp đồng lao động xuất khẩu mới VGP

Trường hợp người lao động chưa xuất cảnh trước ngày 15.5.2024 mà có nội dung trái với quy định của thông tư này thì phải sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết mới.

Mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với cá nhân, tổ chức trung gian nhưng không quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc; không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động có thời hạn từ 36 tháng trở lên thì mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới.

Khai thác thủy sản trong khu vực cấm bị phạt tới 90 triệu đồng

Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 5.4.2024 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Theo đó, từ ngày 20.5.2024, Nghị định quy định phạt tiền từ 70 - 90 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu mực) khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác thủy sản hoặc khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi vi phạm quy định về quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị phạt từ 10 - 200 triệu đồng. Hành vi vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn biển bị phạt từ 50 - 200 triệu đồng.

Đối với vi phạm quy định về giống thủy sản, nghị định quy định phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam hoặc chưa được công nhận hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi vi phạm quy định về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản bị phạt tiền từ 2 - 50 triệu đồng.