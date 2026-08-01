Nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8

Mang điện thoại, laptop vào phòng xử án phải được chủ tọa cho phép

Từ 1.8.2026, Thông tư 12/2026 của TAND Tối cao quy định về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa, có hiệu lực.

Điểm mới đáng chú ý là người tham gia, tham dự phiên tòa, phiên họp không được mang vào phòng xử các thiết bị có chức năng thu thập, lưu trữ, xử lý hoặc truyền dữ liệu như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh và các thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu điện tử, trừ trường hợp được thẩm phán chủ tọa phiên tòa hoặc chủ trì phiên họp cho phép.

Từ 1.8.2026, mang điện thoại, laptop vào phòng xử án phải được chủ tọa cho phép ẢNH: ĐAN KHUÊ

Với người tham gia tố tụng, việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, phục vụ xét xử trực tuyến hoặc ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa phải tuân theo sự điều hành của thẩm phán chủ tọa hoặc chủ trì phiên họp.

Thông tư cũng quy định, việc ghi âm lời nói chỉ được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp; ghi hình thực hiện lúc khai mạc và tuyên án, công bố quyết định.

Việc ghi âm lời nói của HĐXX, thẩm phán hoặc ghi hình HĐXX trong thời gian khai mạc, tuyên án phải được sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa.

Trường hợp ghi âm, ghi hình những người tiến hành tố tụng khác hoặc người tham gia tố tụng phải được sự đồng ý của cả người được ghi và thẩm phán chủ tọa.

TAND Tối cao cũng cấm người tham gia, tham dự phiên tòa phát trực tiếp (livestream) diễn biến xét xử, đồng thời không được đưa thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong hoạt động xét xử hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong chăn nuôi

Ngày 16.6.2026, Chính phủ ban hành Nghị định 211/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5.8.2026.

Nghị định mới thiết lập chế tài tài chính nghiêm khắc nhằm siết chặt kỷ cương thị trường, với mức phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Đáng chú ý, các hành vi vi phạm về kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý chất thải sẽ chịu thời hiệu xử phạt kéo dài đến 2 năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm còn phải áp dụng các biện pháp chế tài bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động kinh doanh, buộc thu hồi, tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế

Chính phủ ban hành Nghị định số 273/2026/NĐ-CP ngày 7.7.2026 về kinh doanh hàng miễn thuế, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21.8.2026. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 273/2026/NĐ-CP là quy định tạo thuận lợi cho người mua hàng miễn thuế thông qua việc khai thác dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Theo khoản 6 điều 5 Nghị định 273/2026/NĐ-CP, khi mua hàng miễn thuế, trường hợp thông tin của người mua đã được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người mua không phải xuất trình bản giấy của các giấy tờ có chứa thông tin đó.

Quy định này được áp dụng đối với các trường hợp được mua hàng miễn thuế theo Nghị định 273/2026/NĐ-CP, gồm: người xuất cảnh, quá cảnh; người nhập cảnh; hành khách trên chuyến bay quốc tế; trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế.

Theo quy định cũ tại điều 3 Nghị định 100/2020/NĐ-CP, khi mua hàng miễn thuế, từng nhóm đối tượng đều phải xuất trình giấy tờ để chứng minh đủ điều kiện mua hàng.

Người dùng VNeID được miễn, giảm phí trước bạ với xe cũ

Nội dung nêu tại Nghị quyết số 66.22.2026 của Chính phủ về phát triển công dân số (có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8.2026 đến ngày 28.2.2027).

Theo đó, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô đăng ký từ lần 2 trở đi, giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy đăng ký từ lần 2 trở đi (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ), khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Chính phủ khuyến khích công dân tích hợp giấy tờ vào VNeiD để được giảm phí, lệ phí ẢNH: T.N

Để nhận ưu đãi, người dân cần nộp thuế điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và tích hợp đủ thông tin như mã số thuế, đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng... trên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh ô tô và xe máy, Chính phủ quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân nộp hồ sơ điện tử và tích hợp tài khoản VNeID.

Bên cạnh đó, công dân tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến có thể được miễn hoặc giảm nhiều khoản phí khác như lệ phí cấp đổi thẻ căn cước, phí cấp lại biển số xe...

Theo nghị quyết, công dân số có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân và được pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích trên môi trường số. Đồng thời, người dân có cần chủ động cập nhật, tích hợp thông tin cá nhân vào tài khoản VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chính phủ yêu cầu phát triển ứng dụng VNeID thành nền tảng cung cấp các tiện ích số cho người dân như định danh, xác thực điện tử, liên kết tài khoản thanh toán... Đồng thời, Chính phủ quy định ngày 15.10 hàng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Chở trẻ em trên ô tô không có thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo

Nội dung này được nêu tại Nghị định 238/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (có hiệu lực từ 15.8).

Nghị định mới nêu rõ, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Đồng thời, Chính phủ bãi bỏ quy định phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng đối với lái ô tô chở trẻ em không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định 238/2026 quy định phạt 20 - 26 triệu đồng với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Bộ Công an

Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19.6.2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18.12.2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Nghị định số 218/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản tại điều 7 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 theo hướng siết chặt quản lý xe hợp đồng, đồng thời bổ sung quy định cấm đón, trả khách tại các điểm cố định của doanh nghiệp. Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe; không được bán vé; không được thu tiền; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau; không được sử dụng xe kinh doanh vận tải đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh, trên các tuyến đường phố.

Đáng chú ý, Nghị định số 218/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 11, khoản 12 tại điều 7 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP quy định liên quan đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về các nội dung của Hợp đồng vận tải hành khách. Theo đó, từ ngày 1.1.2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của Hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi cho Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông). Dữ liệu từ hệ thống của Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) được khai thác sử dụng để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và nghiệp vụ khác có liên quan; kết nối chia sẻ dữ liệu cho Bộ Xây dựng (Cục Đường bộ Việt Nam), Bộ Tài chính (Cục Thuế, Cục Hải quan), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Xây dựng) để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ.

Bộ Công an quy định, hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu hợp đồng vận tải hành khách.

Ngoài ra, Nghị định số 218/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 5, 6, 7 của điều 12 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP về tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe kinh doanh vận tải theo hướng chuyển toàn bộ việc tổ chức tập huấn từ doanh nghiệp vận tải sang Sở Xây dựng, đồng thời chuẩn hóa quy trình tổ chức, bổ sung hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, tăng thời gian lưu hồ sơ và nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong kiểm tra và cấp chứng nhận.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10.8.2026.