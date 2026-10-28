Nhiều chợ dân sinh xuống cấp, tiểu thương nơm nớp kinh doanh

Mưa gió là đóng cửa hàng

Chợ Ga ở P.Thành Vinh (Nghệ An) là một trong những khu chợ lớn của địa phương với khoảng 1.700 ki ốt. Dù hoạt động kinh doanh những năm gần đây gặp nhiều khó khăn do thói quen mua sắm của người dân thay đổi, chợ vẫn là địa điểm mua bán khá sầm uất.

Thế nhưng, sau 2 cơn bão số 5 và số 10 xảy ra cuối tháng 8 và tháng 9.2025, nhiều hạng mục tại đây bị hư hỏng nặng, đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Tiểu thương nơm nớp kinh doanh tại chợ Ga đang xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: K.HOAN

Tại khu đình chợ chuyên kinh doanh hàng ăn, thực phẩm khô và gia vị, nhiều tấm lợp fibro xi măng bị gió bão cuốn bay, để lộ những khoảng mái trống hoác. Một phần kết cấu thép bị hư hại.

Không chỉ mái lợp, hệ thống trụ cột và các thanh đà bằng thép tại khu vực này đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Bà Trần Thị Bình, tiểu thương kinh doanh gia vị, thực phẩm khô tại chợ, cho biết, mỗi khi có mưa gió, bà không dám ra chợ bán hàng vì lo mái đình sập xuống, gây tai nạn. Mái bị tốc khiến nước mưa tạt vào các gian hàng, chảy lênh láng, vừa ảnh hưởng đến hàng hóa, vừa khiến việc buôn bán bị gián đoạn.

"Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị ban quản lý chợ sửa chữa lại đình để thuận lợi cho việc buôn bán nhưng vẫn chưa có kết quả", bà Bình nói.

Phần mái fibro xi măng của chợ Quán Lau bị hất tung ẢNH: K.HOAN

Để hạn chế nước mưa làm hư hỏng hàng hóa, một số tiểu thương gần đình chợ phải tự bỏ tiền lắp mái tôn che chắn. Tuy nhiên, tại những gian hàng nằm ở khu vực trống trải, việc dựng mái che không dễ thực hiện. Nhiều ki ốt đành đóng cửa, ngừng kinh doanh.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại chợ Quán Lau, P.Trường Vinh. Sau 2 cơn bão năm 2025, phần mái fibro xi măng tại nhiều khu vực bị hất tung, không còn khả năng che mưa, che nắng cho các gian hàng bên dưới. Trong khi chờ được sửa chữa, một số tiểu thương phải tự bỏ tiền làm mái tôn thay thế. Do mái thấp, khu vực này trở nên oi bức vào những ngày nắng nóng.

Kinh doanh tại đây, bà Trần Thị Nguyệt phản ánh tình trạng xuống cấp khiến người buôn bán luôn lo lắng về sự an toàn. "Mưa gió, chúng tôi không dám bán hàng vì nước tạt tứ tung và sợ mất an toàn", bà Nguyệt chia sẻ.

Theo ông Dương Xuân Đạt, quản lý chợ Quán Lau, công trình đã quá cũ, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy, ban quản lý chợ rất mong các cấp, ngành sớm có phương án đầu tư sửa chữa hoặc xây mới chợ để bảo đảm an toàn, tạo điều kiện cho tiểu thương buôn bán ổn định.

Một cán bộ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Nghệ An, cho biết, sở này đã đề nghị UBND các phường rà soát những chợ bị hư hỏng để xây dựng phương án khắc phục. UBND tỉnh dự kiến hỗ trợ hơn 8 tỉ đồng để sửa chữa các chợ này.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND P.Trường Vinh, cho hay, chợ Quán Lau nằm ở khu vực trung tâm đô thị Vinh, công trình đã xuống cấp nặng, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vừa ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

"Chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh, kiến nghị xây dựng phương án kêu gọi nhà đầu tư xây lại chợ. Việc sửa chữa sẽ khó thực hiện khi nhiều hạng mục đã xuống cấp nặng, nếu sửa cũng chỉ mang tính chắp vá, tạm thời và không thể giải quyết vấn đề lâu dài", ông Phong nói.

Nếu chủ trương xây mới được UBND tỉnh chấp thuận, ông Phong khẳng định, địa phương sẽ vận động các tiểu thương đồng thuận, hướng tới xây dựng khu chợ khang trang, hiện đại hơn.

Chợ mới đìu hiu

Chợ Hưng Đông xây mới thì đìu hiu, hàng loạt ki ốt đóng cửa ẢNH: K.HOAN

Trái ngược với cảnh mua bán khá tấp nập ở những khu chợ cũ xuống cấp, nhiều chợ được đầu tư xây dựng mới tại TP.Vinh trước đây lại rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng khách, nhiều ki ốt bỏ trống.

Chợ Hưng Đông, nay thuộc P.Vinh Hưng, được xây dựng năm 2018 trên diện tích 3.600 m², với tổng vốn đầu tư 5,7 tỉ đồng. Công trình từng được kỳ vọng thay thế các chợ cóc, chợ tạm, tạo địa điểm kinh doanh tập trung, góp phần chỉnh trang đô thị.

Thế nhưng, sau khi đưa vào hoạt động, chợ không thu hút được đông đảo tiểu thương và người dân. Nhiều dãy ki ốt không có người thuê, cửa đóng im ỉm. Chính quyền địa phương từng tổ chức các hội chợ, vận động các tổ chức, đoàn thể mở gian hàng nhằm thu hút người mua, người bán. Tuy nhiên, khi các hoạt động này kết thúc, khu chợ lại trở về cảnh vắng vẻ.

Cùng cảnh ngộ, chợ Phong Toàn, nay thuộc P.Vinh Phú, được xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 10 năm trước, với quy mô khoảng 400 gian hàng, nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

Tại khu đình chính, các gian hàng được quy hoạch kinh doanh quần áo, giày dép, hàng gia dụng phần lớn phải đóng cửa. Hoạt động mua bán chủ yếu tập trung ở đình phụ, nơi còn một số tiểu thương bán rau, củ, quả.

Một cán bộ thuộc ban quản lý chợ cho biết, từ khi đi vào hoạt động, chỉ khoảng 25 - 30% số quầy hàng được thuê. Tuy nhiên, do buôn bán ế ẩm, số lượng quầy có người kinh doanh tiếp tục giảm.

Theo vị này, sau dịch Covid-19, thói quen mua sắm của người dân thay đổi đáng kể. Trong khi đó, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ngày càng phát triển, hình thức mua sắm trực tuyến phổ biến hơn, khiến các chợ truyền thống gặp thêm khó khăn trong việc thu hút khách hàng.