Nhiều cơ quan chuyển đồ đạc, trả mặt bằng để làm quảng trường sát hồ Hoàn Kiếm

Sáng 12.8, tại trụ sở một số cơ quan gần khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), như: Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Hội Người mù TP.Hà Nội, Trung tâm hội nghị TP.Hà Nội..., nhiều nhân viên vận chuyển có mặt để đóng gói, di chuyển đồ đạc đi nơi khác.

Nhân viên vận chuyển di dời đồ đạc ra khỏi trụ sở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm vào sáng 12.8 ẢNH: QUANG PHONG

Bên cạnh một số cơ quan đã, đang di chuyển đồ đạc và chuyển trụ sở thì một số cơ quan trong diện di dời vẫn hoạt động bình thường.

Theo quy hoạch, quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức thành không gian công cộng, hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Hồi tháng 5 vừa qua, HĐND TP.Hà Nội đã quyết nghị thống nhất giao UBND Q.Hoàn Kiếm cũ (nay là UBND P.Hoàn Kiếm) là chủ đầu tư Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cải tạo chỉnh trang khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm. Tổng mức đầu tư dự án gần 2.900 tỉ đồng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công.

Ở giai đoạn 2 sẽ xây dựng 3 tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Để thực hiện dự án, TP.Hà Nội sẽ di dời 12 cơ quan và 35 hộ dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng có diện tích khoảng 2,1 ha. Trong khu vực này có một số công trình giá trị, gồm các trụ sở Viện Văn học (biệt thự nhóm 2), Điện lực Hà Nội (biệt thự nhóm 3), Sở VH-TT (công trình kiến trúc có giá trị)...

Bên cạnh khu vực phía đông, P.Hoàn Kiếm cũng đang gấp rút cải tạo, chỉnh trang, tái thiết quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Để phục vụ công tác cải tạo, tòa nhà "hàm cá mập" trên đường Đinh Tiên Hoàng đã được phá bỏ. Đồng thời, một phần nhà hàng Thủy Tạ nằm bên hồ Hoàn Kiếm cũng được phá dỡ để trả lại nguyên trạng.

Hồ Hoàn Kiếm là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12 ha, chu vi 1,7 km. Hồ còn có các tên gọi là hồ Gươm, Lục Thủy (vì nước có màu xanh quanh năm), hồ Thủy Quân (dùng để duyệt thủy binh)...