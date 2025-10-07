Nhiều cột điện chiếu sáng ở Hà Tĩnh bị gãy, lộ sắt V

Ngày 7.10, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một lãnh đạo P.Bắc Hồng Lĩnh cho biết, hình ảnh những cây cột điện bị gãy đổ lộ sắt V đang lan truyền trên mạng xã hội là cột đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn của xã này.

Cột điện đèn chiếu sáng bị gãy đổ do bão số 10 trên đường Tiên Sơn lộ phần lõi khiến dư luận xôn xao ẢNH: THÔNG HOÀNG

Vị lãnh đạo cho biết, bão số 10 đã khiến 10 cây cột đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn gãy đổ. Những cây cột này trước đây được tận dụng từ dự án mở rộng tuyến QL1A và tuyến QL8A qua địa bàn nhưng rất lâu rồi.

"Mục đích những cột điện này được đưa về là để lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường Tiên Sơn. Hiện chúng tôi cho anh em tìm lại hồ sơ để nắm rõ thời gian cụ thể sử dụng từ khi nào, cũng như cột điện trên do đơn vị nào sản xuất", lãnh đạo P.Bắc Hồng Lĩnh nói.

Lãnh đạo P.Bắc Hồng Lĩnh thông tin, trên đường Tiên Sơn có 10 cây cột đèn chiếu sáng bị gãy đổ sau bão số 10 ÀNH: THÔNG HOÀNG

Trước đó, 2 cột điện bê tông trên tuyến 35 kV tại xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép gồm thép tròn và sắt vuông, trở thành tâm điểm bàn luận sau bão số 10.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin, cột điện đôi đổ gãy mà người dân phản ánh do Công ty TNHH Khánh Vinh (có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An) sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Nhà sản xuất này sử dụng cùng lúc 2 loại sắt tròn đặc và chữ V.

Kết quả kiểm tra hồ sơ chất lượng cho thấy tại thời điểm sản xuất năm 2013, cột bê tông ly tâm của Công ty TNHH Khánh Vinh được sản xuất theo hồ sơ thiết kế định hình cột điện bê tông cốt cứng ly tâm.

Thiết kế đã được tổ chức Quacert (Trung tâm Chứng nhận phù hợp, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận sản phẩm cột điện ly tâm cốt cứng phù hợp theo tiêu chuẩn.