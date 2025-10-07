Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều cột điện chiếu sáng ở Hà Tĩnh bị gãy, lộ sắt V

Phạm Đức
Phạm Đức
07/10/2025 12:10 GMT+7

Bão số 10 với sức gió rất mạnh đã khiến nhiều cột điện chiếu sáng nằm trên đường Tiên Sơn (P.Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đổ gãy, lộ ra phần lõi là thép thanh vằn kết hợp với sắt V, khiến dư luận xôn xao.

Ngày 7.10, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một lãnh đạo P.Bắc Hồng Lĩnh cho biết, hình ảnh những cây cột điện bị gãy đổ lộ sắt V đang lan truyền trên mạng xã hội là cột đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn của xã này.

Nhiều cột điện chiếu sáng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ lộ sắt V gây xôn xao - Ảnh 1.

Cột điện đèn chiếu sáng bị gãy đổ do bão số 10 trên đường Tiên Sơn lộ phần lõi khiến dư luận xôn xao

ẢNH: THÔNG HOÀNG

Vị lãnh đạo cho biết, bão số 10 đã khiến 10 cây cột đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn gãy đổ. Những cây cột này trước đây được tận dụng từ dự án mở rộng tuyến QL1A và tuyến QL8A qua địa bàn nhưng rất lâu rồi. 

"Mục đích những cột điện này được đưa về là để lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường Tiên Sơn. Hiện chúng tôi cho anh em tìm lại hồ sơ để nắm rõ thời gian cụ thể sử dụng từ khi nào, cũng như cột điện trên do đơn vị nào sản xuất", lãnh đạo P.Bắc Hồng Lĩnh nói.

Nhiều cột điện chiếu sáng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ lộ sắt V gây xôn xao - Ảnh 2.

Lãnh đạo P.Bắc Hồng Lĩnh thông tin, trên đường Tiên Sơn có 10 cây cột đèn chiếu sáng bị gãy đổ sau bão số 10

ÀNH: THÔNG HOÀNG

Trước đó, 2 cột điện bê tông trên tuyến 35 kV tại xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép gồm thép tròn và sắt vuông, trở thành tâm điểm bàn luận sau bão số 10.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin, cột điện đôi đổ gãy mà người dân phản ánh do Công ty TNHH Khánh Vinh (có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An) sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Nhà sản xuất này sử dụng cùng lúc 2 loại sắt tròn đặc và chữ V.

Kết quả kiểm tra hồ sơ chất lượng cho thấy tại thời điểm sản xuất năm 2013, cột bê tông ly tâm của Công ty TNHH Khánh Vinh được sản xuất theo hồ sơ thiết kế định hình cột điện bê tông cốt cứng ly tâm.

Thiết kế đã được tổ chức Quacert (Trung tâm Chứng nhận phù hợp, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận sản phẩm cột điện ly tâm cốt cứng phù hợp theo tiêu chuẩn.

Tin liên quan

Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng về cột điện gãy đổ sau bão số 10 lộ thép vuông

Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng về cột điện gãy đổ sau bão số 10 lộ thép vuông

Trước thắc mắc của dư luận về chất lượng cột điện bê tông bị gãy đổ lộ phần thép vuông sau bão số 10 tại Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có thông tin phản hồi chính thức.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty TNHH Khánh Vinh tỉnh Hà Tĩnh Cột điện Điện lực Đèn chiếu sáng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận