Nhiều động thái 'nóng' trên bán đảo Triều Tiên

Thông tin được đưa ra sau khi CIO không thực thi được lệnh bắt và phải nhờ đến cảnh sát, trong khi cảnh sát cho rằng đề nghị này có vấn đề về pháp lý. "Sau khi xem xét pháp lý nội bộ, chúng tôi nhận thấy lá thư chính thức của CIO về việc thực thi lệnh đó gây ra tranh chấp pháp lý", theo quan chức cảnh sát cấp cao Baek Dong-heum phụ trách điều tra vụ ông Yoon ban b

Lãnh đạo an ninh của tổng thống Hàn Quốc không chấp hành lệnh bắt giữ

Một quan chức cảnh sát cho biết lực lượng này sẽ cân nhắc bắt giữ bất cứ thành viên nào thuộc Cơ quan An ninh tổng thống nếu họ cản trở một lần nữa. CIO tạm dừng việc thi hành lệnh bắt giữ ông Yoon ngày 3.1, sau nhiều giờ đối đầu với đội ngũ an ninh bảo vệ tổng thống. Trong khi đó, các nhóm ủng hộ và phản đối việc bắt giữ trên tiếp tục biểu tình vào ngày 6.1. Đội ngũ pháp lý của ông Yoon ngày 6.1 nộp đơn khiếu nại đối với lãnh đạo CIO Oh Dong-woon và 10 người khác về nỗ lực bắt giữ tổng thống hồi tuần trước, theo The Korea Times.

Thông tin về Triều Tiên phóng tên lửa được phát tại một ga tàu ở Seoul ngày 6.1

Ảnh: Reuters

Giữa lúc chính trường Hàn Quốc có nhiều diễn biến, CHDCND Triều Tiên ngày 6.1 phóng một tên lửa nghi có tốc độ bội siêu thanh ra vùng biển phía đông nước này, trong lần phóng đầu tiên vào năm nay. Bộ Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện cuộc phóng nghi là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) vào khoảng 12 giờ (giờ địa phương) từ khu vực Bình Nhưỡng và bay khoảng 1.100 km trước khi rơi xuống biển. Một quan chức JCS cho hay tên lửa này tương tự các IRBM trang bị đầu đạn bội siêu thanh được phóng vào tháng 1 và tháng 4 năm ngoái.

Hãng Kyodo dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru chỉ đạo các quan chức nhanh chóng cung cấp thông tin cho người dân, đảm bảo an toàn cho máy bay, tàu thuyền trong khu vực và chuẩn bị đối phó các tình huống bất ngờ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani cho hay Tokyo đã phản đối với Bình Nhưỡng về cuộc phóng tên lửa trên.

Cuộc phóng diễn ra trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Hàn Quốc. Theo Yonhap, ông Blinken cáo buộc Nga sẵn sàng cung cấp công nghệ hiện đại về không gian và vệ tinh cho Triều Tiên để đổi lấy vũ khí và các thiết bị khác. Nga chưa lập tức bình luận về phát biểu trên. Bên cạnh đó, ông Blinken nói rằng mối quan hệ gần gũi giữa Triều Tiên và Nga khiến nhu cầu hợp tác an ninh gia tăng giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật, cũng như với NATO, do an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gắn kết.