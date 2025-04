Nhiều du học sinh tại Mỹ bị tước thị thực

Số liệu về du học sinh ở Mỹ

The New York Times dẫn số liệu NAFSA, hiệp hội phi lợi nhuận của các nhà giáo dục quốc tế, cho thấy 1,1 triệu du học sinh ở các trường cao đẳng và đại học Mỹ đã đóng góp 43,8 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2023 - 2024. Đại học New York (NYU) có nhiều du học sinh nhất, kế đến là Đại học Đông Bắc, Đại học Columbia và Đại học bang Arizona, theo báo cáo của Viện Giáo dục quốc tế. Tại NYU, 22% số sinh viên là người nước ngoài. Du học sinh Ấn Độ chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các sinh viên nước ngoài, đạt 29%, kế đến là Trung Quốc (25%). VN đứng thứ 6 với 2%.