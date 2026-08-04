Nhiều đường nội đồng bị cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh chia cắt

Đầu tư đường gom để bảo đảm đi lại và phục vụ sản xuất

Ngày 4.8, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh) bổ sung đầy đủ hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất của người dân.

Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh cắt ngang nhiều tuyến đường và ruộng đồng của người dân ẢNH: THANH QUÂN

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình phối hợp triển khai dự án giai đoạn 1, địa phương đã nhiều lần kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường gom dọc tuyến cao tốc. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn vốn, chủ đầu tư chỉ bố trí xây dựng một số đoạn thật sự cấp thiết.

Hiện nay, khi dự án đang được nghiên cứu nâng cấp từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, đồng thời được phép điều chỉnh nguồn vốn đầu tư, là thời điểm phù hợp để xem xét bổ sung hệ thống đường gom dân sinh theo nhu cầu thực tế. Thực tiễn từ các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác trên địa bàn như Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Cao Lãnh - An Hữu cho thấy hệ thống đường gom chưa được đầu tư đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt của người dân ở nhiều khu vực.

Vì vậy, tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tiếp tục phối hợp với địa phương để rà soát, đầu tư bổ sung các tuyến đường gom dọc cao tốc, góp phần bảo đảm kết nối giao thông, giảm tác động của dự án đối với đời sống người dân.

Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẳng định, đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân để lắng nghe ý kiến, từ đó xây dựng các phương án hạn chế ảnh hưởng trong quá trình thi công. Trước mắt, chủ đầu tư triển khai đắp các tuyến đường tạm, xây dựng cống tạm nhằm tạo điều kiện cho người dân lưu thông và phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian thi công.

Bảo đảm hiệu quả đầu tư cao tốc và phát triển nông nghiệp

UBND xã Mỹ Quí cho biết, việc đầu tư hệ thống đường dân sinh không chỉ khắc phục những ảnh hưởng do dự án cao tốc gây ra mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy hiệu quả các chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương.

Đến nay tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đã đạt 25% tiến độ xây lắp ẢNH: THANH QUÂN

Gia đình chị Phạm Thị Hoa (ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quí) sống chủ yếu nhờ gần 5.300 m² đất lúa cho biết, sau khi bị thu hồi một phần để thực hiện dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, diện tích còn hơn 3.300 m² nhưng không thể canh tác do thiếu đường dân sinh và hệ thống tưới tiêu. Đất phải bỏ hoang suốt một năm, cũng không thể cho thuê. Chị Hoa mong sớm được đầu tư đường dân sinh hoặc thu hồi toàn bộ diện tích còn lại để có điều kiện ổn định cuộc sống. Đáng nói, trường hợp của chị Hoa chỉ là một trong rất nhiều trường hợp đang gặp khó vì cao tốc.

UBND xã Mỹ Quí cho biết, địa phương là xã thuần nông, trong đó cây lúa giữ vai trò chủ lực. Sáu tháng đầu năm 2026, địa phương đã xuống giống gần 17.500 ha lúa, thu hoạch hơn 12.000 ha với sản lượng trên 90.500 tấn. Năng suất bình quân đạt từ 7 - 7,5 tấn/ha, mang lại lợi nhuận khoảng 20 - 22 triệu đồng/ha cho nông dân.

Hiện xã đang triển khai Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, đẩy mạnh cơ giới hóa, đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, liên kết tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo. Tuy nhiên, quá trình thi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đã làm chia cắt nhiều tuyến đường nội đồng hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận chuyển vật tư nông nghiệp, máy cày, máy gặt đập liên hợp, xe thu mua lúa cũng như việc đi lại của người dân.

Do đó, theo địa phương, đầu tư hệ thống đường gom là yêu cầu cấp thiết để vừa đáp ứng nguyện vọng của người dân, vừa bảo đảm hiệu quả lâu dài của dự án cao tốc.

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 có chiều dài gần 27 km qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tổng mức đầu tư hơn 6.120 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ tháng 7.2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2028.