Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dần định hình sau 10 tháng thi công

Ngày 25.7, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.

Sau 10 tháng triển khai, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đã dần thành hình ẢNH: THANH QUÂN

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.127 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc kết hợp vốn đối ứng trong nước. Tuyến đường dài khoảng 26,6 km, giai đoạn đầu được xây dựng với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ; về lâu dài sẽ được mở rộng lên 6 làn xe cao tốc.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện tại vị trí gần nút giao An Bình (phường Mỹ Trà, Đồng Tháp), tuyến cao tốc đã dần định hình, các đơn vị thi công đang khẩn trương thi công hạng mục san lấp nền đường.

Chủ đầu tư cho hay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công trên toàn tuyến. Gói thầu xây lắp số 7 được khởi công từ giữa tháng 9.2025. Đến nay, sau hơn 10 tháng thực hiện, giá trị sản lượng đạt khoảng 778 tỉ đồng, tương ứng khoảng 24% giá trị hợp đồng.

Nhiều vị trí trên tuyến cao tốc đang được san lấp nền đường ẢNH: THANH QUÂN

Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã huy động khoảng 237 máy móc, thiết bị cùng gần 270 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân làm việc thường xuyên trên công trường. Ngoài số lượng theo kế hoạch ban đầu, nhiều thiết bị chuyên dụng như máy đào, máy ủi, lu rung, hệ thống bơm cát, thiết bị xử lý nền đất yếu và xe vận chuyển vật liệu cũng được tăng cường nhằm mở rộng các mũi thi công.

Đối với hạng mục nền đường, công tác cắm bấc thấm đã hoàn thành gần 94% khối lượng. Các phần việc như đắp cát gia tải, xử lý nền đất yếu, trải vải địa kỹ thuật, thi công đường công vụ và cầu tạm đang được triển khai đồng thời.

Ở phần cầu, đến nay đã có 12 trong tổng số 18 cầu được tổ chức thi công. Theo kế hoạch, toàn bộ các cầu trên tuyến sẽ được triển khai trong tháng 8 tới. Song song đó, các nhà máy đã bắt đầu sản xuất dầm bê tông để phục vụ công tác lắp đặt.

Riêng về nguồn cung vật liệu đá xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đây vẫn là trở ngại lớn khi thị trường khan hiếm và thiếu ổn định. Chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương tìm kiếm thêm nguồn vật liệu; đồng thời sử dụng nguồn đá thương mại nhằm duy trì tiến độ thi công, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch chung của dự án.

Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh là một trong bốn dự án đường cao tốc trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp, cùng với các tuyến An Hữu - Cao Lãnh, Dinh Bà - Cao Lãnh và Đức Hòa - Mỹ An. Theo định hướng, các tuyến này sẽ được hoàn thành trước năm 2030, bổ sung khoảng 124 km đường cao tốc cho địa phương, tăng cường kết nối với tuyến TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao năng lực vận tải trong khu vực.