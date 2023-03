Nhiều giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố trong vụ AIC ở Quảng Ninh

Ngày 17.3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với các ông Tạ Hải Anh, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ cao; Cao Việt Bách, Giám đốc Công ty cổ phần BVA; Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng; Trần Quốc Công, Giám đốc Công ty cổ phần Uy tín Toàn cầu; và bà Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch HĐQT Công ty thẩm định giá Cimeico, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố anh trai cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Theo trung tướng Tô Ân Xô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế (viết tắt là Công ty AIC) và các đơn vị liên quan. Trong số các bị can, Nguyễn Anh Dũng là anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC. Ông Dũng và 4 bị can kể trên bị cáo buộc phạm tội với vai trò đồng phạm.

Trước đó, cùng tội danh, C03 đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty AIC; ông Đỗ Văn Sơn, Kế toán trưởng Công ty AIC; bà Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban 3 Công ty AIC; bà Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha; ông Hoàng Đình Sơn, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế (Sở Y tế Quảng Ninh); ông Phạm Ngọc Dũng, cựu chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế Quảng Ninh) và ông Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế Quảng Ninh).

Trong số các bị can, bà Tích bị TAND TP.Hà Nội tuyên mức án 4 năm tù; bà Nhàn 30 năm tù và ông Sơn 6 năm tù trong vụ án "vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ" xảy ra ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại bà Nhàn và ông Sơn vẫn đang bỏ trốn.