Khởi tố anh trai cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tối 17.3, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can, sau khi mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần tiếp bộ Quốc tế (viết tắt là Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan.

Các bị can (từ trái sang, từ trên xuống): Nguyễn Anh Dũng, Trần Quốc Công, Cao Việt Bách, Nguyễn Thị Quyên và Tạ Hải Anh CACC

Các bị can bị khởi tố cùng về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Tạ Hải Anh, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ cao; Cao Việt Bách, Giám đốc Công ty cổ phần BVA; Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng; Trần Quốc Công, Giám đốc Công ty cổ phần Uy tín Toàn cầu; và Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch HĐQT Công ty thẩm định giá Cimeico.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, các bị can phạm tội với vai trò đồng phạm. Trong số các bị can, Nguyễn Anh Dũng là anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC.

Bà Nhàn bị tuyên án 30 năm tù trong một vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai và đang bỏ trốn.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, các quyết định và lệnh nêu trên đã được thực thi, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra để kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố trong vụ án, đồng thời mở rộng điều tra và áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.