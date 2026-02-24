Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Chiều 24.2, tại Quảng Ngãi, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính thức về chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu nêu ý kiến tại buổi họp báo ẢNH: HẢI PHONG

Ông Phan Văn Hoàng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 1.3 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở thôn 2, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh QNgTV1, QNgTV2 của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi.

Trong sáng cùng ngày 1.3, sẽ diễn ra lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thể hiện lòng tri ân, tôn kính đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, Quảng Ngãi ẢNH: CẨM ÁI

Một trong những hoạt động trọng tâm là hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi".

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, dự kiến tổ chức vào chiều 28.2 tại hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp VTV8 tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật chính luận chủ đề "Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân".

Tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức chiếu phim tư liệu, trưng bày giới thiệu sách, triển lãm tranh ảnh chủ đề "Thủ tướng Phạm Văn Đồng với văn hóa và giáo dục" tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng và quảng trường Phạm Văn Đồng.

Ông Nguyễn Phú Đức, Bí thư Đảng ủy xã Mộ Đức phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Phú Đức, Bí thư Đảng ủy xã Mộ Đức, cho biết địa phương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để chuẩn bị chu đáo điều kiện phục vụ lễ kỷ niệm. Bao gồm: chỉnh trang khu vực trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khang trang, sạch đẹp; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Đáng chú ý, địa phương phối hợp với Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và một số đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tặng quà cho gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh; thực hiện công trình chiếu sáng tại khu lưu niệm, góp phần tạo điểm nhấn về mỹ quan và ý nghĩa xã hội trong dịp kỷ niệm.

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, cuộc đời và những công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông có 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ. Ông có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực: xây dựng và lãnh đạo Nhà nước, lý luận chính trị, văn hóa, giáo dục, đối ngoại và hội nhập quốc tế...

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: HẢI PHONG

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ là dịp tri ân nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào quê hương, đất nước, tạo động lực thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh.

