Nhiều học bổng toàn phần du học Mỹ, Nhật, châu Âu đang mở đăng ký

Tòa nhà Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ngôi trường hàng đầu Mỹ và trên thế giới ẢNH: YUANDA "DARIAN" SHEN/PEXELS

Đại sứ quán Mỹ vài ngày trước thông báo gia hạn nộp hồ sơ chương trình Học bổng nghiên cứu sinh Fulbright ngành khoa học và công nghệ (VSR), năm học 2027-2028. Thời hạn sẽ tăng thêm một tháng, từ 15.5 đến 15.6. Đây là chương trình không cấp bằng, dành cho nghiên cứu sinh đang học chương trình tiến sĩ các ngành khoa học, công nghệ ở một trường tại Việt Nam.

Học bổng có giá trị toàn phần, trao tối đa 5 suất cho người Việt để nghiên cứu từ 6-10 tháng tại một ĐH Mỹ. Để dự tuyển, ứng viên cần đạt nhiều yêu cầu về học thuật và điểm thi tiếng Anh song song đó phải nộp thêm một bài luận và 3 thư giới thiệu. Học bổng ưu tiên những trường hợp có thành tựu trong nghiên cứu hoặc chuyên môn, ứng viên có thể tìm hiểu thêm về cách thức đăng ký TẠI ĐÂY.

Trước đó vào cuối tháng 4, Đại sứ quán Nhật Bản thông tin bắt đầu tuyển sinh nhiều chương trình theo diện học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT), bao gồm học bổng nghiên cứu sinh (thạc sĩ, tiến sĩ) cho sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp và học bổng ĐH, CĐ kỹ thuật và trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh THPT đã hay sắp tốt nghiệp. Mỗi chương trình sẽ yêu cầu bộ tiêu chí khác nhau, điểm chung là đài thọ toàn phần cho người trúng tuyển.

Thời hạn nộp hồ sơ sẽ kéo dài đến 29.5. Ứng viên đủ tiêu chuẩn tiếp tục thi viết và vấn đáp vào tháng 6, tháng 7 trước khi nhận thông báo kết quả vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027 tùy chương trình ứng tuyển. Bạn đọc có thể tìm hiểu học bổng MEXT năm 2027 TẠI ĐÂY.

Nếu quan tâm cơ hội du học ở châu Âu, Cơ quan Đầu tư và ngoại thương Romania (ARICE) đầu tuần trước mở đơn đăng ký học bổng toàn phần các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và bác sĩ nội trú tại các trường công lập nước này, kéo dài tới ngày 12.6. Chương trình ưu tiên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, nông nghiệp, kỹ thuật và dầu khí đồng thời không hỗ trợ hai ngành nha khoa và dược.

Chương trình học bổng sẽ miễn phí hồ sơ, thi tiếng, thi đầu vào; miễn học phí; trợ cấp sinh hoạt hằng tháng, hỗ trợ ký túc xá, bảo hiểm y tế, di chuyển trong Romania, tuy nhiên không cung cấp vé máy bay khứ hồi. Tiêu chí ứng tuyển không quá phức tạp, chỉ cần nộp thư giới thiệu, bằng cấp, bảng điểm, đơn xin học bổng cùng một số giấy tờ tùy thân. Tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT) mới đây đăng tin tuyển sinh người Việt du học Morocco (Bắc Phi) và Kazakhstan (Trung Á) theo diện học bổng hiệp định, phủ rộng nhiều bậc từ ĐH tới tiến sĩ. Ứng viên trúng tuyển sẽ được cấp vé máy bay khứ hồi, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường, học phí, phụ cấp hằng tháng, hỗ trợ y tế, ăn uống và nơi ở.

Tùy vào bậc học ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu khác nhau, hạn chót ứng tuyển là trước ngày 15.6 với cả hai chương trình. Chi tiết chương trình học bổng, ứng viên có thể tìm hiểu TẠI ĐÂY (với Morocco) và TẠI ĐÂY (với Kazakhstan).