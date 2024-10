Nhiều lãnh đạo, nhân viên Sở NN-PTNT Thanh Hóa bị kẻ xấu đe dọa

Ngày 26.10, thông tin từ Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Trưởng công an TP.Thanh Hóa, đề nghị điều tra, xử lý kẻ xấu có hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm lãnh đạo, nhân viên Sở NN-PTNT Thanh Hóa.

Theo Sở NN-PTNT Thanh Hóa, thời gian qua, nhiều đối tượng xấu gọi điện thoại, nhắn tin đến các lãnh đạo và nhiều cán bộ, nhân viên của sở này chửi bới, uy hiếp, đe dọa.

Không những thế, kẻ xấu còn cắt ghép hình ảnh cá nhân lãnh đạo Sở NN-PTNT Thanh Hóa, đăng tải hình ảnh, nội dung "bẩn", không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân và gia đình, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của lãnh đạo và nhân viên sở này.

Do đó, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Trưởng công an TP.Thanh Hóa có chỉ đạo, điều tra, xử lý kẻ xấu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, sự việc kẻ xấu gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa, xúc phạm lãnh đạo, nhân viên Sở NN-PTNT Thanh Hóa nghi ngờ do liên quan đến việc vay mượn tiền của một cá nhân công tác trong một đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở NN-PTNT Thanh Hóa. Rất có thể do người này chưa trả được nợ nên kẻ xấu gọi điện, nhắn tin, đăng tải nội dung "bẩn" để gây áp lực trong việc đòi nợ.