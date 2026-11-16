Nhiều lãnh đạo ở Khánh Hòa bị hack Zalo, kẻ gian hỏi mượn hàng chục triệu đồng

Ngày 16.11, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông N.V.T, nguyên lãnh đạo một hiệp hội ở Khánh Hòa, cho biết tài khoản Zalo của ông bị chiếm quyền sau khi truy cập đường link do người bạn gửi.

Sau đó, kẻ gian sử dụng tài khoản này nhắn tin cho nhiều người trong danh sách bạn bè, người thân để hỏi mượn 60 triệu đồng. Sau khi khôi phục được tài khoản, ông T. phải đăng thông tin cảnh báo, đề nghị mọi người cảnh giác trước những tin nhắn mượn tiền từ tài khoản của mình.

Tương tự, ông T.T.H, nguyên lãnh đạo ngành hàng hải tại Nha Trang, cũng bị chiếm quyền tài khoản Zalo sau khi truy cập đường link được gửi với nội dung nhờ hỗ trợ bình chọn. Kẻ gian sau đó dùng tài khoản của ông nhắn tin cho người thân, bạn bè hỏi mượn 30 triệu đồng.

Ông H. cho biết sự việc khiến nhiều người bị làm phiền, đồng thời ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ông.

Tài khoản Zalo của ông T. bị chiếm quyền, sau đó được sử dụng để nhắn tin hỏi mượn tiền nhiều người ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Trước đó, chiều 14.11, ông C.V.A, lãnh đạo một sở ở Khánh Hòa, nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông N.Đ.S (lãnh đạo sở khác), nhờ hỗ trợ bình chọn cho con gái tham gia một cuộc thi.

Khi gọi điện kiểm tra, ông A. nghe người bắt máy có giọng nói giống ông S. nên tin tưởng truy cập đường link được gửi và nhập tên, số điện thoại theo yêu cầu. Ngay sau đó, tài khoản Zalo của ông A. bị mất quyền truy cập. Kẻ gian tiếp tục sử dụng tài khoản này nhắn tin hỏi vay tiền nhiều người.

Cũng trong chiều 14.11, tài khoản Zalo của ông N.Đ.S bị chiếm quyền điều khiển. Các đối tượng sử dụng tài khoản này nhắn tin hàng loạt người để hỏi mượn 30 triệu đồng, hẹn sáng hôm sau chuyển trả.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Ngày 16.11, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đăng tải cảnh báo trên trang Facebook có tích xanh, hướng dẫn người dân phòng tránh thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo cơ quan này, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, có tổ chức. Đối tượng không chỉ gửi đường link độc hại để đánh cắp thông tin đăng nhập, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội mà còn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói, hình ảnh nhằm tạo lòng tin, qua mặt bước xác minh của nạn nhân.

Ông T. đăng thông tin xin lỗi, cảnh báo mọi người sau khi tài khoản Zalo bị chiếm quyền ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo cán bộ, đảng viên và người dân không truy cập đường link lạ được gửi qua tin nhắn mạng xã hội, kể cả khi người gửi là tài khoản của người thân, bạn bè hoặc lãnh đạo. Người dân cũng không cung cấp mật khẩu, mã OTP, số điện thoại hay thông tin cá nhân trên các trang web không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi, kể cả cuộc gọi video, đề nghị vay, mượn hoặc chuyển tiền gấp, cần xác minh độc lập bằng cách gọi trực tiếp vào số điện thoại di động thông thường của người đề nghị hoặc gặp mặt để kiểm chứng.

Đối với thủ đoạn giả mạo giọng nói, hình ảnh bằng AI (Deepfake), người dân cần chú ý những dấu hiệu bất thường trong cuộc gọi video như hình ảnh thiếu tự nhiên, cử động môi không khớp lời nói. Có thể đặt những câu hỏi riêng tư mà chỉ người quen mới biết để xác minh danh tính.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng không chính chủ khi chưa xác minh được người nhận; đồng thời thiết lập xác thực hai lớp và sử dụng mật khẩu mạnh cho Zalo cùng các ứng dụng mạng xã hội.

Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền kiểm soát, cần nhanh chóng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để khóa hoặc khôi phục tài khoản, thông báo cho người thân, bạn bè và trình báo cơ quan công an gần nhất.