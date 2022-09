Nhiều mẫu ô tô tại Việt Nam tăng giá bán

Bất chấp tình trạng khan hàng dần được các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam từng bước khắc phục, giá bán nhiều mẫu mã ô tô trên thị trường vẫn tiếp tục biến động. Theo đó, khi tháng Ngâu đã qua đi, sức mua ô tô dự báo sẽ hồi phục trở lại... nhiều mẫu mã ô tô của các thương hiệu tại Việt Nam được điều chỉnh giá.

Từ cuối tháng 8.2022, Ford Việt Nam thông báo trình làng mẫu xe bán tải Ford Ranger thế hệ mới với 6 phiên bản đồng thời tăng giá bán mẫu xe này. Tiếp tục được Ford lắp ráp tại Việt Nam, nhưng so với trước đây giá bán Ford Ranger tăng 23 - 38 triệu đồng, lên mức 659 - 965 triệu đồng.

Trước đó, thế hệ mới của mẫu SUV 7 chỗ - Isuzu mu-X nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam cũng được mở bán với giá từ 900 triệu - 1,190 tỉ đồng, tăng từ 101 - 171 triệu đồng so với thế hệ cũ. Tương tự Ford Ranger, bước sang thế hệ mới Isuzu mu-X có khá nhiều điểm cải tiến, nâng cấp về thiết kế, công nghệ cũng như trang bị tính năng.

Nếu như giá Isuzu mu-X hay Ford Ranger thế hệ mới gia tăng xuất phát từ những cải tiến, nâng cấp về thiết kế công nghệ… thì hàng loạt mẫu mã ô tô Kia, Mazda, Peugeot đang phân phối trên thị trường cũng tăng giá dù… không có gì mới.

Cụ thể, như Thanh Niên đã đưa tin, từ ngày 1.9 vừa qua giá bán nhiều mẫu ô tô Kia, Mazda, Peugeot do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp và phân phối tại thị trường Việt Nam tăng thêm 10 - 40 triệu đồng.





Trong đó, Kia có đến 5 mẫu mã tăng giá gồm Kia Morning, Kia K3, Kia K5, Kia Sorento và Kia Carnival. Mức tăng được áp dụng với mỗi phiên bản và có sự chênh lệch khác nhau. Đơn cử như Kia Morning bản AT, GT-Line và X-Line đều tăng giá 10 triệu đồng, riêng phiên bản Premium tăng tới 15 triệu đồng. Qua đó, nâng mức giá mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A này lên mức 389 - 449 triệu đồng.

Kia K3 - mẫu sedan hạng C bán chạy nhất thị trường Việt Nam cũng tăng giá bán với các phiên bản 1.6 Deluxe, 2.0 Premium, 1.6 Turbo GT. Mức tăng từ 15 - 25 triệu đồng. Kia K5 cũng tăng giá thêm 5 triệu đồng với phiên bản 2.0 Luxury. Kia Sorento phiên bản 2.2D Premium tăng giá 20 triệu đồng, lên mức 1,259 tỉ đồng. Trong khi đó, một số phiên bản Kia Carnival tăng giá từ 10 - 40 triệu đồng. Đây là đợt tăng giá đồng loạt thứ 3 của các mẫu xe Kia trong năm nay. Hai đợt tăng giá trước đó diễn ra vào hồi tháng 2 và tháng 5.2022.

Với thương hiệu Peugeot, từ hôm nay một số phiên bản của 4 mẫu xe Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot 5008 và Peugeot Traveller cũng tăng giá bán trong khoảng 20 - 40 triệu đồng. Cụ thể, Peugeot 2008 có mức giá mới từ 809 - 879 triệu đồng, tăng 30 - 40 triệu đồng so với trước đây. Peugeot 3008 với 3 phiên bản AT, AL và GT tăng thêm 20 - 30 triệu đồng lên mức 1,039 - 1,259 tỉ đồng. Tăng giá bán hàng loạt mẫu xe nhưng THACO AUTO không đưa ra lý do cụ thể.

Hiện tại, thị trường ô tô Việt Nam vừa bước qua tháng 7 âm lịch. Theo Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) sau 7 tháng đã qua của năm 2022 tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 39% so với 2021. Giá bán nhiều mẫu ô tô trên thị trường gia tăng, tuy nhiên sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới cùng với sức mua đang dần hồi phục, doanh số bán ô tô trên thị trường được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng.