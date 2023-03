Nhiều mô hình tự quản ở TP.HCM tham gia phòng chống tội phạm

Chiều 30.3, đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương do trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn làm việc với Thành ủy TP.HCM về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 2019 - 2021, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động trong công tác đấu tranh chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự và tệ nạn xã hội.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn báo cáo tại buổi làm việc LONG HỒ

Các lực lượng nòng cốt được củng cố và phối hợp tốt trong công tác tuần tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, đóng góp tích cực vào đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ khám phá án.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết, thực tiễn xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả tích cực được nhân rộng như: nhà trọ tự quản, xe ôm tự quản, dân phòng tự quản, tổ công nhân đường phố phòng chống tội phạm, camera giám sát tình hình an ninh trật tự…

Dù vậy, lãnh đạo Công an TP.HCM cũng thừa nhận, trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi, nội dung, hình thức vận động, tuyên truyền chưa sâu sát, phù hợp với từng lĩnh vực, từng đơn vị, địa bàn. Một bộ phận người dân còn mất cảnh giác trước hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; còn tư tưởng e ngại, chưa tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương với Thành ủy TP.HCM LONG HỒ

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực chất; đánh giá hiệu quả từng mô hình, tổ chức tự quản để nhân rộng.

Cũng tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để củng cố, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự đã triển khai nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.