Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Nhiều món Việt 'thống trị' bảng xếp hạng món nước ngon nhất Đông Nam Á

Phương Vi
Phương Vi
10/02/2026 13:07 GMT+7

Trong top 10 món nước ngon nhất Đông Nam Á do tạp chí ẩm thực quốc tế Taste Atlas công bố có tới 6 món Việt Nam.

Điều gây bất ngờ nhất đối với bảng xếp hạng 44 món nước ngon nhất Đông Nam Á là sự "thống trị" của các món Việt Nam. Riêng top 10 có tới 7 món Việt Nam, trong đó 4 vị trí dẫn đầu đều là các món Việt, gồm các phiên bản của phở như phở bò, phở bò tái chín… và bún bò Huế.

Nhiều món Việt 'thống trị' bảng xếp hạng món nước ngon nhất Đông Nam Á- Ảnh 1.

Phở Việt "chiếm sóng" trong bảng xếp hạng

ẢNH: TA

Vị trí thứ 5 là món laksa của Indonesia, đặc trưng bởi nước dùng đậm đà và cay nồng, là một trong những món ăn kinh điển được tìm thấy ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, ảnh hưởng của nhiều truyền thống ẩm thực khác nhau, dẫn đến sự ra đời của vô số biến thể vùng miền khác nhau về hương vị và nguyên liệu.

Vị trí thứ 6 lại là một món Việt khác - phở gà. Tiếp theo là món mì cà ri phổ biến ở Malaysia và Singapore, chịu ảnh hưởng từ truyền thống ẩm thực Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Đây là một trong nhiều biến thể của laksa.

Vị trí thứ 8 và 9 là hai món Việt Nam - phở chay và bún riêu. Cuối cùng trong top 10 là món bún gạo Malaysia.

Nhiều món Việt 'thống trị' bảng xếp hạng món nước ngon nhất Đông Nam Á- Ảnh 2.

Món laksa của Indonesia

Ngoài top 10, các món Việt góp mặt trong danh sách có hủ tiếu, bánh đa cua, bánh canh, bún chả cá, bún mắm, bún mọc, bánh canh cua, bún cá Long Xuyên, miến lươn…

Bảng xếp hạng ẩm thực Taste Atlas dựa trên đánh giá của người đọc, với một loạt các cơ chế nhận diện người dùng thực và bỏ qua các đánh giá ảo, đồng thời ưu tiên những đánh giá của người dùng mà hệ thống nhận định là có kiến thức chuyên môn. Đối với danh sách Top 44 món nước ngon nhất Đông Nam Á, Taste Atlas đã nhận 2.921 đánh giá, trong đó 2.081 được hệ thống công nhận là hợp lệ. Mục đích của bảng xếp hạng là để quảng bá các món ăn địa phương xuất sắc, khơi dậy niềm tự hào về các món ăn truyền thống và kích thích sự tò mò về những món ăn mà du khách chưa từng thử.

Tin liên quan

Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách

Lễ hội ẩm thực xuân ở Cần Giờ đông nghịt khách

Tối 7.2, khu vực lễ hội ẩm thực xuân tại Cần Giờ chật kín người dân địa phương và du khách đến thưởng thức các món ăn truyền thống trong không khí tết rộn ràng. Dòng người nối dài trước các gian hàng, tạo nên khung cảnh mua bán, ăn uống nhộn nhịp hiếm thấy ở xã đảo những năm trước.

Khám phá thêm chủ đề

món Việt Nam món nước ngon nhất ẩm thực Phở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận