Nhiều món Việt 'thống trị' bảng xếp hạng món nước ngon nhất Đông Nam Á

Điều gây bất ngờ nhất đối với bảng xếp hạng 44 món nước ngon nhất Đông Nam Á là sự "thống trị" của các món Việt Nam. Riêng top 10 có tới 7 món Việt Nam, trong đó 4 vị trí dẫn đầu đều là các món Việt, gồm các phiên bản của phở như phở bò, phở bò tái chín… và bún bò Huế.

Phở Việt "chiếm sóng" trong bảng xếp hạng ẢNH: TA

Vị trí thứ 5 là món laksa của Indonesia, đặc trưng bởi nước dùng đậm đà và cay nồng, là một trong những món ăn kinh điển được tìm thấy ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, ảnh hưởng của nhiều truyền thống ẩm thực khác nhau, dẫn đến sự ra đời của vô số biến thể vùng miền khác nhau về hương vị và nguyên liệu.

Vị trí thứ 6 lại là một món Việt khác - phở gà. Tiếp theo là món mì cà ri phổ biến ở Malaysia và Singapore, chịu ảnh hưởng từ truyền thống ẩm thực Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Đây là một trong nhiều biến thể của laksa.

Vị trí thứ 8 và 9 là hai món Việt Nam - phở chay và bún riêu. Cuối cùng trong top 10 là món bún gạo Malaysia.

Món laksa của Indonesia

Ngoài top 10, các món Việt góp mặt trong danh sách có hủ tiếu, bánh đa cua, bánh canh, bún chả cá, bún mắm, bún mọc, bánh canh cua, bún cá Long Xuyên, miến lươn…

Bảng xếp hạng ẩm thực Taste Atlas dựa trên đánh giá của người đọc, với một loạt các cơ chế nhận diện người dùng thực và bỏ qua các đánh giá ảo, đồng thời ưu tiên những đánh giá của người dùng mà hệ thống nhận định là có kiến thức chuyên môn. Đối với danh sách Top 44 món nước ngon nhất Đông Nam Á, Taste Atlas đã nhận 2.921 đánh giá, trong đó 2.081 được hệ thống công nhận là hợp lệ. Mục đích của bảng xếp hạng là để quảng bá các món ăn địa phương xuất sắc, khơi dậy niềm tự hào về các món ăn truyền thống và kích thích sự tò mò về những món ăn mà du khách chưa từng thử.