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Sức khỏe

Nhiều người bảo quản sai: Chuyên gia chỉ ra thực phẩm cần để trong tủ lạnh

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
11/06/2026 10:19 GMT+7

Nấm, rau xanh hay các loại quả mọng rất dễ giảm chất lượng nếu bảo quản sai cách. Chuyên gia cho biết việc cất đúng thực phẩm vào tủ lạnh không chỉ giúp giữ độ tươi ngon lâu hơn mà còn hạn chế lãng phí thực phẩm.

Rau củ quả tươi là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ quan trọng trong chế độ ăn hằng ngày. Tuy nhiên, chất lượng của thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào cách lựa chọn khi mua mà còn nằm ở phương pháp bảo quản sau đó.

Việc sắp xếp thực phẩm đúng nơi, đúng nhiệt độ không chỉ giúp kéo dài thời gian sử dụng mà còn góp phần hạn chế lãng phí trong gia đình, theo trang Eating Well.

Nhiều người bảo quản sai: Chuyên gia chỉ ra thực phẩm cần để trong tủ lạnh - Ảnh 1.

Chất lượng của thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào cách lựa chọn khi mua mà còn nằm ở phương pháp bảo quản sau đó

Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Nấm

Bà Emilie Symons, giảng viên ẩm thực Mỹ, cho biết nên bảo quản nấm trong tủ lạnh vì chúng rất nhanh bị nhớt và hư hỏng khi để bên ngoài.

Nấm có cấu trúc mềm và dễ bị dập. Nhiệt độ phòng cùng độ ẩm trong không khí khiến nấm xuống chất lượng nhanh hơn.

Bà Symons khuyên nên cho nấm vào túi giấy trước khi đặt trong tủ lạnh. Túi giấy có khả năng hút bớt hơi ẩm, từ đó hạn chế tình trạng ngưng tụ nước khiến nấm nhanh nhớt.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyến nghị nên bảo quản nấm ở nhiệt độ từ 4,4 độ C trở xuống. Nấm không nên tiếp xúc với nước trước khi cất vào tủ lạnh và nên sử dụng trong vòng 10 ngày.

Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất hay mâm xôi cũng cần được bảo quản trong tủ lạnh.

Theo bà Symons, lớp vỏ của các loại quả này rất mỏng nên không bảo vệ được phần thịt quả khỏi nhiệt độ cao hoặc ánh nắng. Vì vậy, quả dễ bị mềm nhũn và giảm chất lượng chỉ sau thời gian ngắn.

Quả mọng có thể giữ được độ tươi khoảng 5 ngày trong tủ lạnh. Để bảo quản tốt hơn, nên xếp quả thành một lớp thay vì chồng lên nhau.

Cách này giúp hạn chế dập nát và làm chậm sự phát triển của nấm mốc. Khi bảo quản, chỉ nên đậy hờ để không khí lưu thông.

Nhiều người bảo quản sai: Chuyên gia chỉ ra thực phẩm cần để trong tủ lạnh - Ảnh 2.

Các loại rau xanh như xà lách, rau chân vịt hoặc cải xoăn cũng cần được bảo quản lạnh để duy trì độ tươi

Ảnh: P.H tạo từ AI

Rau xanh

Các loại rau xanh như xà lách, rau chân vịt hoặc cải xoăn cũng cần được bảo quản lạnh để duy trì độ tươi.

Bà Symons cho biết rau xanh rất dễ héo khi để bên ngoài. Tuy nhiên, nhiệt độ quá thấp cũng không tốt vì rau có thể bị đông đá và mất độ giòn tự nhiên.

Ngăn chuyên dụng dành cho rau củ trong tủ lạnh thường là vị trí phù hợp nhất. Nếu không có ngăn này, cần tránh đặt rau ở những nơi lạnh nhất trong tủ. Rau nên được bảo quản trong hộp hoặc túi có độ thoáng khí để duy trì chất lượng lâu hơn.

Phần lớn rau củ đều nên để trong tủ lạnh

Bà Symons cho biết các loại rau thơm, cà rốt, bông cải xanh và nhiều loại rau khác đều giữ được độ tươi tốt hơn khi bảo quản lạnh. Những thực phẩm này cần duy trì độ ẩm để giữ độ giòn và hương vị tự nhiên.

Rau củ cũng nên được đặt riêng với trái cây. Một số loại trái cây giải phóng khí làm tăng tốc độ chín, từ đó khiến rau củ nhanh hỏng hơn.

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Một số loại trái cây có thể bảo quản linh hoạt

Táo, cà chua, bơ, chuối và lê đều tạo ra khí thúc đẩy quá trình chín. Những loại quả này có thể bảo quản trong hoặc ngoài tủ lạnh tùy theo mức độ chín.

Táo có thể cho vào tủ lạnh ngay sau khi mua. Lê và bơ nên để ngoài cho chín rồi mới chuyển vào tủ lạnh. Chuối sẽ chín nhanh hơn khi đặt trong túi giấy ở nhiệt độ phòng. Cà chua thường giữ hương vị ngon hơn khi để bên ngoài nhưng tủ lạnh có thể giúp làm chậm quá trình chín.

Những loại nên để ở nhiệt độ phòng

Hành tây, tỏi, khoai tây, gừng và các loại bí mùa đông phù hợp với nhiệt độ phòng hơn các loại rau củ khác.

Khoai tây nên được cất ở nơi tối. Hành tây và khoai tây không nên để cạnh nhau vì độ ẩm và khí do chúng tạo ra có thể khiến cả hai nhanh nảy mầm và hư hỏng.

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