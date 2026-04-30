Nhiều người chở hành lý rời TP.HCM, đường sá ken đặc xe trước lễ 30.4 - 1.5

Trong dòng xe nối dài, không khó để bắt gặp những bạn trẻ chở theo ba lô, vali, háo hức chen qua biển người để kịp chuyến về nhà chơi lễ 30.4 - 1.5.

Chiều cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở TP.HCM rơi vào cảnh đông đúc kéo dài.

Đường sá ken đặc trong chiều cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: AN VY

Cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ, bến xe dự báo đón gần 70.000 khách

Năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. Kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, đặc biệt ở các tuyến ra vào TP.HCM.

Trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn đường song hành Võ Nguyên Giáp, Tây Hòa, Nam Hòa, Nguyễn Văn Bá… không chỉ có những người vội vã tan làm mà còn có rất nhiều gia đình chở theo hành lý, quà cáp, chuẩn bị về quê hoặc đi chơi xa.

Ai cũng cố nhích từng chút một, mong sớm về nhà đón lễ cùng gia đình ẢNH: AN VY

Giữa dòng xe ken đặc, hình ảnh nhiều bạn trẻ đeo ba lô trước ngực, phía sau chất thêm hành lý khiến không khí rời thành phố thêm phần chộn rộn.

Nguyễn Duy Quang (29 tuổi), ngụ tại đường Đặng Văn Bi, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết anh tranh thủ rời chỗ làm sớm hơn thường lệ để đến Bến xe Miền Đông mới, bắt xe về Rạch Giá (Kiên Giang) chơi lễ. Theo anh, nếu đi muộn hơn, việc di chuyển giữa biển người có thể còn vất vả hơn nữa.

"Không khí ngoài đường rất nhộn nhịp. Nhiều người mang theo hành lý, chở con cái đi. Việc di chuyển tuy khá vất vả, nhưng vì sắp được về quê rồi nên mình thấy rất vui", anh Quang nói.

Phía sau yên xe là hành lý ẢNH: AN VY

Theo anh Quang, cảm giác tuy mệt mà vui có lẽ là tâm trạng chung của nhiều người trong chiều 29.4. Dù kẹt xe, phải len lỏi qua từng đoạn đường chật kín phương tiện khiến hành trình rời thành phố không hề dễ dàng. "Nhưng đổi lại, trước mắt là những ngày nghỉ được về nhà, gặp người thân thì còn gì tuyệt vời bằng", anh nói.

Từ nhà ga metro An Phú đến ngã tư Bình Thái, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một ẢNH: AN VY

Anh Trương Phúc (32 tuổi), làm việc ở 115 Võ Thị Sáu, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho rằng việc ùn ứ giao thông vào thời điểm này là điều dễ hiểu vì trùng với giờ tan làm, trong khi lượng người rời TP.HCM tăng đột biến. Dù vậy, bầu không khí chung vẫn mang nhiều sự háo hức.

"Đường đông, đi lại chậm nhưng nhìn ai cũng tất bật chuẩn bị về quê, đi chơi nên mình cũng thấy chộn rộn theo. Tuy nhiên, mình vẫn khá lo vì đường sá đông đúc có thể khiến kẹt xe, rồi trễ giờ xe chạy", anh Phúc chia sẻ.

Anh Phúc cho biết đã đặt vé đi Đà Lạt vào tối nay. Theo anh, giá vé dịp này tăng hơn 100.000 đồng mỗi vé nhưng vẫn khó mua do nhu cầu đi lại tăng cao.

"Chưa kể, nhiều nhà xe đã cháy sạch vé trong ngày 29.4. Nếu muốn dời lịch, mình phải chuyển sang ngày 30.4, nhưng số vé còn lại cũng không nhiều", anh Phúc nói.

Không chỉ những người về quê, nhiều bạn trẻ ở lại TP.HCM cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh giao thông đông nghịt. Nguyễn Thị Phương Anh, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), cho biết sau ca làm thêm tại Vincom Mega Mall Thảo Điền, cô di chuyển về nhà thì gặp cảnh xe cộ chen chúc kéo dài.

Từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Bình Thái, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một ẢNH: AN VY

"Mình dự định sẽ tự thưởng một chuyến đi đến Vĩnh Hy chơi trong dịp lễ nhưng thấy cảnh kẹt xe nên hơi oải. Mình thấy ở TP.HCM xem bắn pháo hoa, hay vui chơi ở các điểm du lịch cũng là lựa chọn thú vị", Phương Anh nói.

Không ít người dân dự đoán lượng người rời TP.HCM sẽ còn tiếp tục tăng trong tối 29.4 và ngày 30.4, khi kỳ nghỉ chính thức bắt đầu.

11 km nữa là Bến xe Miền Đông mới ẢNH: AN VY

Theo báo Thanh Niên, Phòng CSGT Công an TP.HCM nhận định tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp 30.4 - 1.5 có thể diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc ở nhiều khu vực. Người dân được khuyến nghị chủ động lựa chọn khung giờ và lộ trình phù hợp, hạn chế đi vào các tuyến có nguy cơ quá tải để việc di chuyển an toàn, thông suốt hơn.